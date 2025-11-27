محاكمة طالب تعدى على شاب بمدينة نصر بسبب أولوية المرور

تستكمل محكمة جنح مدينة نصر، جلسات محاكمة طالب متهم بالتعدي على مهندس، بعد مشادة كلامية، بسبب خلاف حول أولوية المرور خلال سيرهما بشارع الطيران بمدينة نصر.

وقال محامي المجني عليه، إنه كانت هناك محاولات للصلح من قبل أهلية الطالب المتهم، فور تحرير موكله محضر بالواقعة، لكن موكله صاحب الـ 39 عامًا، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وقام بتقديم تقرير طبي من مستشفى الدمرداش، لجهات التحقيق يفيد الاعتداء عليه.

وتابع أنه تم تقديم التقرير الطبي، كما شهد 3 أشخاص الذين تواجدوا وقت الواقعة، بأقوالهم أمام نيابة مدينة نصر، والذين أكدوا بواقعة الاعتداء على موكله وإحداث قطع بالشفاه العلوية، وكذلك أصبعه باليد اليمنى تسبب في حدوث نزيف.

وكانت النيابة استدعت الطالب المتهم البالغ من العمر 20 عامًا، لسماع أقواله في القضية التي تحمل رقم 6816 لسنة 2025 جنح مدينة نصر ثان، لاتهامه بالاعتداء والتسبب في الإصابة لكنه لم يحضر ويتم تحديد أولى جلسات محاكمة المتهم أمام محكمة الجنح.