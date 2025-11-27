ذكر يجعلك أكثر يقظةً في مواجهة الذنوب.. ردده سبعةِ أيَّامٍ متتالية

كشف الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على فيس بوك عن ذكر كان يعلموه أهلُ الله لأتباعَهم يجعلهم أكثر يقظةً في مواجهة الذنوب، وأكثر طمأنينةً في السير إلى الله.

وقال إن الحِكْمَةُ أن نتدبَّر كلامَ ربِّنا سبحانه وتعالى، ونجعله منهاجَ حياةٍ كي نسير بخطوات ثابتة في الطريق إلى الله، فإن الله هو المقصودُ من الجميع.

ذكر يجعلك أكثر يقظةً في مواجهة الذنوب وأكثر طمأنينةً في السير إلى الله

وتابع: وكلما كان ذكرُ الله حاضرًا في قلوبنا وألسنتنا، ازددنا قربًا منه، وقلَّتْ عثراتُنا في السير إليه. ولهذا، كان أهلُ الله يعلِّمون أتباعَهم أن يردِّدوا هذه العبارة سبع مرات قبل النوم: «اللهُ مقصودي، ورضاه مطلوبي».

إن للعقل البشري قوانينَ تؤثِّر في كيفية استيعابه للأفكار وترسيخها، ومن أهمها:

1️⃣ قانون التكرار: كلما كرَّرتَ شيئًا، انتقل في دماغك من مستوى الفكرة إلى مستوى المفهوم، وإذا زدت في التكرار ترسَّخ في أعماق الشعور. فمثلًا، نكرِّر سورةَ الفاتحة على الأقل سبعَ عشرةَ مرَّةً يوميًّا، مما يجعلنا نقرؤها صحيحةً حتى لو كنَّا غافلين؛ لأن التكرار رسَّخها في أعماق الشعور، فأصبحت جزءًا من وعينا التلقائي.

2️⃣ قانون الأوَّلية: وهو أن أوَّل ما تقوله أو تفكِّر فيه يؤثِّر في وعيك وسلوكك على مدار اليوم؛ ولذلك نجد أن الشريعة الإسلامية اهتمَّت بـ "أذكار الصباح" لتكون أوَّل ما ينطق به اللسان بعد الاستيقاظ.

3️⃣ قانون الآخِرِيَّة: وهو أن آخر ما تقوله قبل النوم يترسَّخ في شعورك العميق، فيؤثِّر في عقلك الباطن أثناء النوم. ولهذا، فإن ترديدَ عبارة «اللهُ مقصودي، ورضاه مطلوبي» قبل النوم يجعلها محفورةً في القلب، بحيث تصبح دافعًا داخليًّا يمنعك من الوقوع في المعصية استحياءً من الله تعالى.

جرِّب أن تردِّد هذه العبارة لسبعةِ أيَّامٍ متتالية قبل النوم، وتأمَّلْ كيف سيؤثِّر ذلك في وعيك وسلوكك؛ ستجد نفسك أكثر يقظةً في مواجهة الذنوب، وأكثر طمأنينةً في السير إلى الله، لأنك غرستَ في قلبك وعيًا صافيًا بمقصدك الحقيقي في الحياة.

حين يصبح ذِكْرُ الله آخرَ ما يتردَّد في ذهنك قبل أن تنام، وأوَّلَ ما يطرق قلبك عند الاستيقاظ، ستجد نفسك تسير في الحياة بنورٍ وطمأنينةٍ لا مثيل لهما. فاجعل قلبك عامرًا بذكر الله، واجعل خطواتك ثابتةً في الطريق إليه؛ فهو وحده المقصود، ورضاه هو أعظمُ مطلوب.