أخبار العالم

الجامعة العربية تؤكد أهمية الاستراتيجية العربية للشباب والسلام وتنفيذ خطتها

من إطلاق الاستراتيجية العربية للشباب والسلام
من إطلاق الاستراتيجية العربية للشباب والسلام
الديب أبوعلي

نظمت جامعة الدول العربية/ الأمانة العامة (إدارة السياسات السكانية، والأمانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية وإدارة الشباب والرياضة الأمانة الفنية للمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب)، بالتعاون مع مكتب اتصال الأمم المتحدة لدى جامعة الدول العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان – المكتب الإقليمي للدول العربية، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي، ورشة عمل إقليمية يومي 26 و27 نوفمبر 2025 في القاهرة – جمهورية مصر العربية.

جمعت الورشة التي جاءت في إطار البدء في تنفيذ خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن، بين المسئولين الحكوميين والشباب العاملين في بناء السلام لتدريب على تطوير الخطط الوطنية للشباب والسلام والأمن وتعزيز تنفيذ أجندة الشباب والسلام والأمن على المستوى الوطني وتبادل أفضل الممارسات والتعرف على المنهجيات، والدروس المستفادة، والتحديات.

هذا وقد أكدت كلمة الأمانة العامة، التي ألقتها وزير مفوض شعاع الدسوقي، مدير إدارة السياسات السكانية (الأمانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية) - قطاع الشئون الاجتماعية على أهمية الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن وتنفيذ خطتها الاستراتيجية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة.

وأشارت إلى مرور 10 سنوات على القرار 2250، والذي يعتبر من القرارات الفاصلة في أجندة الشباب على المستويين العالمي والإقليمي.

ويأتي هذا التدريب لتعزيز قدرات المسئولين العموميين وقادة الشباب في الدول العربية على تصميم خطط العمل الوطنية للشباب والسلم والأمن بما يتماشى مع الاستراتيجية العربية والأطر الدولية، وضمان إشراك الشباب بشكل فاعل طوال عملية تطوير الخطط.

شارك في التدريب ممثلون عن وزارات الشباب والرياضة في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى الشباب والشابات الفاعلين في بناء السلام والمشاركة المجتمعية والعمل في منظمات الشباب، وخبراء ومختصين في مجالات الشباب والسلام والأمن، وشركاء من جامعة الدول العربية ومنظمات الأمم المتحدة المتخصصة. 
 

جامعة الدول العربية الشباب والرياضة وزراء الشباب والرياضة العرب الاستراتيجية العربية للشباب والسلام وزارات الشباب والرياضة الأمانة العامة

