ارتفاع وفيات فيضانات تايلاند إلى 55 شحصا

أفادت تقارير إعلامية تايلاندية بأن أعداد الوفيات الناجمة عن الفيضانات العارمة التي تصرب البلاد إرتفعت إلى 55 قتيلا جراء تلك الفيضانات.

وفي وقت سابق ، أعلنت الحكومة التايلاندية حالة الطوارئ في مقاطعة سونغكلا الجنوبية، بعد أن توقعت هيئة الأرصاد الجوية هطول مزيد من الأمطار هذا الأسبوع.

وتستمر الأمطار الغزيرة في الهطول على جنوب تايلاند منذ الأسبوع الماضي مما أدى لوقوع فيضانات في مدينة هات ياي الرئيسية وأسفرت عن مقتل العشرات في 4 مقاطعات.

كما أجلت السلطات أكثر من 1200 شخص من منازلهم في سونغكلا منذ الخميس الماضي، بحسب قسم العلاقات العامة في هذه المقاطعة.

وبدوره ، أعلن رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول في تصريحات صحفية له أنه سيتم نشر المزيد من القوارب والشاحنات لتنفيذ عمليات اجلاء.

وتشهد تايلاند هطول أمطار غزيرة بين يونيو وسبتمبر، ويقول علماء إن الاحترار المناخي الناجم عن النشاط البشري يجعل الظواهر الطبيعية أكثر حدة وأعلى وتيرة.