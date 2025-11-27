قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد اكتمال النصاب القانوني .. بدء اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بعزف السلام الوطني
دوري أبطال إفريقيا.. مفاجآت بتشكيل الأهلي المتوقع أمام الجيش الملكي
مرصد الأزهر يحذر: السيطرة الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي تهدف لطمس الهوية الإسلامية
منظمات حقوقية دولية: الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة لم تتوقف
نهائي القرن الإفريقي.. ذكري تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك
شرم الشيخ تتألق عالميًا.. احتفالية «زامنا» تدخل أجندة الفعاليات الدولية خلال الشتاء
هشام نصر يمثل نادي الزمالك في الجمعية العمومية لاتحاد الكرة
الهلال الأحمر يدفع بـ 260 ألف سلة غذائية و 50 ألف بطانية إلى غزة
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي
إغلاق 17 منشأة مُخالفة وفحص 154 مركزًا طبيًا في البحيرة لضمان المعايير الصحية
يارا السكري تؤدي مناسك العمرة.. صور
مدبولي: 8 ملايين مواطن استفادوا من تحسين البنية التحتية والخدمات
أخبار العالم

ارتفاع وفيات فيضانات تايلاند إلى 55 شحصا

جانب من فيضانات تايلاند
جانب من فيضانات تايلاند

أفادت تقارير إعلامية تايلاندية بأن أعداد الوفيات الناجمة عن الفيضانات العارمة التي تصرب البلاد إرتفعت إلى 55 قتيلا جراء تلك الفيضانات.

وفي وقت سابق ، أعلنت الحكومة التايلاندية حالة الطوارئ في مقاطعة سونغكلا الجنوبية، بعد أن توقعت هيئة الأرصاد الجوية هطول مزيد من الأمطار هذا الأسبوع.

وتستمر الأمطار الغزيرة في الهطول على جنوب تايلاند منذ الأسبوع الماضي مما أدى لوقوع فيضانات في مدينة هات ياي الرئيسية وأسفرت عن مقتل العشرات في 4 مقاطعات.

كما أجلت السلطات أكثر من 1200 شخص من منازلهم في سونغكلا منذ الخميس الماضي، بحسب قسم العلاقات العامة في هذه المقاطعة.

وبدوره ، أعلن رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول في تصريحات صحفية له  أنه سيتم نشر المزيد من القوارب والشاحنات لتنفيذ عمليات اجلاء.

وتشهد تايلاند هطول أمطار غزيرة بين يونيو وسبتمبر، ويقول علماء إن الاحترار المناخي الناجم عن النشاط البشري يجعل الظواهر الطبيعية أكثر حدة وأعلى وتيرة.

هبة الزياد

دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

هبة الزيادة

بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. من هي الإعلامية الراحلة هبة الزياد؟

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

فيروس ماربورج.. إرشادات عامة للوقاية في المدارس

فيروس ماربورج.. إرشادات عامة للوقاية في المدارس

هبه الزياد

أحب حياتي التلفزيونية.. آخر ما نشرته الإعلامية هبة الزياد قبل وفاتها

البيض

البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس

فيروس

أمر طبيعي.. جمال شعبان يحسم الجدل حول انتشار فيروس ماربورج في مصر

مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر

البيان الختامي لاجتماع مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك.. دعوة للوحدة داخل مصر

المجلس القومي للمرأة

القومى للمرأة يشكر مكتبة الإسكندرية لإضاءة مبانيها بالبرتقالى لمناهضة العنف ضد السيدات

توقيع بروتوكول

رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد إنشاء مجمع متكامل للصناعات الكيميائية الفوسفاتية بالمنطقة الاقتصادية

بالصور

كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟.. أسباب ارتفاع معدل الوفيات

آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم
آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم
آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم

بعد وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم.. أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ ليلًا

وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

للشغل والمدرسة.. عمل فطائر الجبنة السريعة

طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

