القومي للطفولة والأمومة يشيد بتصريحات الرئيس ويعلن حزمة إجراءات لتعزيز حماية الأطفال
لخريجي الصيدلة.. اعرف المستندات المطلوبة للقيد بالنقابة
خناقة بالأسلحة البيضاء والشماريخ بسبب معاكسة فتاة ببولاق الدكرور
من وسيلة داخل القرى إلى أزمة في المدن.. كيف يؤثر التوك توك على المرور؟ | فيديو
بالقانون الجديد.. ما شرط تنفيذ العقوبة الصادرة بحق الزوجين؟
تعزيزات عسكرية للجيش السوداني في شمال كردفان.. آخر التطورات
مايان السيد: كنت أمر بحالة توهان قبل موافقتي على فيلم ولنا في الخيال حب
خلال حملة بنقادة.. تموين قنا يضبط 97 عبوة زبادى منتهية الصلاحية
الاتحاد الأفريقي يدين الانقلاب العسكري في غينيا بيساو ويطالب بالإفراج عن الرئيس إمبالو
تراجع جديد لسعر الذهب مساء اليوم 27-11-2025.. تفاصيل
السياحة تعلن شرطا جديدا لتنظيم رحلات عمرة شعبان ورمضان.. ما هو؟
تراجع جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 27-11-2025.. تفاصيل
اقتصاد

الاستثمار تبحث مع عدد من الشركات القطرية أهم الفرص المتاحة وخطط التوسع في مصر

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
علياء فوزى

واصل حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة غادة نور مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية لقاءاتهم مع كبري الشركات القطرية وذلك خلال زيارتهم الحالية لدولة قطر، بهدف جذب الشركات القطرية للاستثمار في مصر.

وتأتي الزيارة في إطار خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الترويج لفرص الاستثمار المتاحة في مصر في مختلف المجالات، وجذب مزيد من الشركات ‏القطرية المهتمة بالاستثمار في مصر.

وفي هذا الإطار تم عقد لقاء مع الرئيس التنفيذى لشركة قطر للتعدين، ولقاء مع شركة المانع التي تدير أكثر من ٣٠ شركة في مجالات مختلفة، كما تم عقد لقاء مع مجموعة حصاد الغذائية والتي تعد أحد الأذرع لجهاز قطر للاستثمار.

وخلال اللقاء مع حمد راشد العذبة الرئيس التنفيذي لشركة قطر للتعدين، قدم  حسام  هيبة عرضا  لآخر  المستجدات الخاصة بمجال التعدين فى مصر والحوافز المقدمة لهذا القطاع بأعتباره أحد أهم القطاعات التى توليها الحكومة المصرية أهمية خلال المرحلة المقبلة حيث تمتلك مصر مزايا نسبية عديدة فى مجال التعدين تتمثل في صدور قوانين ولوائح لجعل الاستثمار فى مجال التعدين  أكثر  جاذبية، والعمل على تطوير  منصة رقمية خاصة بالصناعات التعدينية لتوفير البيانات اللازمة عن هذا القطاع.

وتسعى الدولة المصرية لزيادة مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي من 0.5 % إلى حوالي 5 % بحلول عام 2030، وتم تم خلال اللقاء عرض نبذة عن المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وما تم في هذا الشأن من تطورات تتيح للشركات المهتمه بالاستثمار في قطاع التعدين.

وأفاد ممثل شركة قطر للتعدين عن اهتمامهم بمجال التعدين فى مصر ( الذهب- النحاس ) ورغبتهم في الاستثمار فى تلك المجالات (مصافى الذهب ) حيث تسعى الشركة لزيادة استثماراهم الخارجية من خلال اقامة مشروعات فى مصر خلال الفترة المقبلة، وتم الاتفاق مع الشركة على تبادل البيانات وعقد اجتماعات تنسيقية مع الجهات المعنية لدراسة الفرص الاستثمارية بمجال التعدين في مصر.

وفي هذا الإطار أوضحت  الدكتورة غادة نور أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بقطاع الذهب، لاسيما أنشطة التصفية والتصنيع وتعظيم القيمة المضافة محليًا،  مشيرة إلى أن رئيس مجلس الوزراء أصدر مؤخرًا قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للذهب، التي تختص بوضع استراتيجية شاملة لهذا القطاع وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتيسير الإجراءات وتعزيز الشفافية واستقطاب الاستثمارات الجادة.

وأكدت أن تشكيل هذه اللجنة يعكس التزام الحكومة بدعم التوسّع في مشروعات تصفية الذهب والصناعات المرتبطة به، مع استعداد الوزارة للتعاون مع شركة “قطر للتعدين” لبحث فرص الاستثمار المحتملة في هذا المجال.

كما تم عقد اجتماع مع مجموعة المانع، حيث تعد الشركة من كبرى الشركات القطرية والتي تدير أكثر من ٣٠ شركة تابعة في قطاعات مثل الصناعة، الزراعة والتصنيع الغذائي والتطوير العقاري والسياحي وتمثل المجموعة أكثر من ١٠٠ علامة تجارية عالمية،

وتستثمر شركة المانع في مصر في عدة مشروعات في مجال صناعة الغازات الصناعية والطبية بعدة مواقع في مصر، كما تبحث المجموعة التوسع في استثماراتها بمصر خلال الفترة المقبلة في مجال القطاع السياحي من خلال إقامة فندق سياحي وكذا مشروعات في مجال الإنتاج الزراعي والداجني.

كما تم عرض نبذة عن قطاع السياحة في مصر والحوافز الخاصة بهذا القطاع واستراتيجية الدولة نحو استقطاب شركات عالمية للاستثمار في قطاع السياحة بمصر بصفته أحد القطاعات الواعدة حيث من المستهدف مضاعفة عدد السياح خلال الفترة القادمة مما يتطلب معه زيادة عدد الغرف الفندقية تماشياً مع رؤية الدولة ٢٠٣٠.

كما التقى الوفد المصري على هامش الزيارة مع مجموعة حصاد الغذائية والتي تعد أحد الأذرع لجهاز قطر للاستثمار، والتي تعمل في مجال الأمن الغذائي حيث تستهدف المجموعة زيادة حصتها لإستيراد الأعلاف من مصر، واستكشاف الفرص المتاحة لإقامة مشروعات مشتركة في مجال صناعة الأعلاف الزراعية.

وخلال اللقاء مع الشركة تم استعراض المؤشرات الخاصة بالقطاع الزراعي في مصر حيث يعد من القطاعات المستهدفة والواعدة، وعرض الفرص الواعدة في مجال القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي في مصر لدراستها، كما قام رئيس مكتب التمثيل التجاري بالدوحة بالتنسيق مع الشركة لإفادتها بسجل الشركات المصرية المصدرة في هذا المجال والمعتمدين لديها حتى تتمكن الشركة من زيادة حصتها الاسترادية من مصر والمتابعة الدورية معها.

هيئة الاستثمار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة اخبار مصر الاستثمار والتجارة الخارجية الاقتصاد المصري الشركات القطرية

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

فيروس

أمر طبيعي.. جمال شعبان يحسم الجدل حول انتشار فيروس ماربورج في مصر

البيض

البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

تامر حسني

بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر

صورة أرشيفية

حريق مدمر في هونغ كونغ.. أبنية تتفحم والقتلى بالعشرات

صورة أرشيفية

الجيش السوداني يشن هجمات مضادة ويحاصر الدعم السريع

صورة أرشيفية

مصر تواصل إرسال قوافل مساعدات إنسانية إلى غزة في اليوم الـ 48 لوقف إطلاق النار

خرافات شائعة عن جرثومة المعدة.. طرق مختلفة للعلاج ونصائح ذهبية للخبراء

طريقة عمل الحمام المحشي بالأرز بخطوات سهلة ولذيذة

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع سعد زغلول بالزقازيق

كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟.. أسباب ارتفاع معدل الوفيات

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

