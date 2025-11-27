السفير البابوي بمصر يستقبل مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في ختام اجتماعاته

استقبل اليوم، رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بقيادة غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وبمشاركة الآباء المطارنة، رؤساء مختلف الإيبارشيات الكاثوليكية بمصر، الذين يمثلون عضوية المجلس، وذلك بمقر سفارة الفاتيكان، بالزمالك.

جاءت هذه الزيارة على ختام الاجتماع النصف السنوي الدوري لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، حيث أقيمت اجتماعات في الفترة من الخامس والعشرين، وحتى السابع والعشرين من نوفمبر الجاري، بدار القديس إسطفانوس، بالمعادي.