استجابة لـ صدى البلد.. نائب محافظ سوهاج يبحث شكاوي أهالي الجزيرة المستجدة
وزير البترول يبحث مع كابيتال دريلينج التوسع في استثمارات التعدين
وزير البترول يبحث مع بل بوتر العالمية أليات تمويل مشروعات التعدين
نشرة المرأة والمنوعات | سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟
أخبار التكنولوجيا| بميزة عزل الضوضاء.. إليك أفضل سماعة لاسلكية وأول هاتف اقتصادي لشركة Nothing
القومي للطفولة والأمومة يشيد بتصريحات الرئيس ويعلن حزمة إجراءات لتعزيز حماية الأطفال
لخريجي الصيدلة.. اعرف المستندات المطلوبة للقيد بالنقابة
خناقة بالأسلحة البيضاء والشماريخ بسبب معاكسة فتاة ببولاق الدكرور
من وسيلة داخل القرى إلى أزمة في المدن.. كيف يؤثر التوك توك على المرور؟ | فيديو
بالقانون الجديد.. ما شرط تنفيذ العقوبة الصادرة بحق الزوجين؟
تعزيزات عسكرية للجيش السوداني في شمال كردفان.. آخر التطورات
مايان السيد: كنت أمر بحالة توهان قبل موافقتي على فيلم ولنا في الخيال حب
شيمي: التعاون الصحي والصناعي بين الدول الأفريقية ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية الشاملة

علياء فوزى

شارك المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الخميس، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري الأفريقي حول الإنتاج المحلي للأدوية وغيرها من تكنولوجيات الصحة، الذي تستضيفه العاصمة الجزائرية، تحت رعاية الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري.

وافتتح فعاليات المؤتمر، سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية. ويُنظم المؤتمر من قبل وزارة الصناعة الصيدلانية ووزارة الصحة الجزائرية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، تحت شعار: "صناعة صيدلانية محلية من أجل أفريقيا مندمجة وقوية"، وبمشاركة واسعة من الدول الأفريقية وممثلي المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.

وأعرب المهندس محمد شيمي عن بالغ تقديره للمشاركة في هذا الحدث القاري البارز، مشيداً بحسن التنظيم وحفاوة الاستقبال، مؤكدا على عمق وقوة العلاقات المصرية–الجزائرية، موضحا أنها علاقات تاريخية وأخوية راسخة قائمة ترتبط بنضال مشترك وتعاون ممتد بين البلدين، وتشكل نموذجاً للتكامل العربي والأفريقي. 

دعم الصناعة الدوائية 

وأشار أن استضافة الجزائر لهذا المؤتمر والمشاركة المصرية تعكس الجهود المتواصلة في دعم الصناعة الدوائية في أفريقيا، وتأتي في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأضاف الوزير أن التعاون المصري الأفريقي يستند إلى جذور عميقة وروابط إنسانية وحضارية ممتدة، مؤكدا أن مصر كانت ولا تزال قلب أفريقيا النابض، موضحا أن انتماء مصر للقارة الأفريقية ليس مجرد واقع جغرافي، بل قناعة راسخة تشكل أحد مرتكزات السياسة الخارجية المصرية، ودافعاً لتعزيز الشراكات بين الدول الأفريقية، ومؤكدا أن مصر ماضية بقوة في دعم جهود القارة نحو بناء صناعة دوائية متكاملة، وأن التعاون الصحي والصناعي بين الدول الأفريقية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة.

