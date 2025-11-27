الأسواق الأوروبية تسجل أداءً متبايناً .. وأسهم بوما تقفز 15%

انخفضت الأسواق الأوروبية بشكل طفيف، يوم الخميس 27 نوفمبرقبل أن تعاود الانتعاش، في ظل إقفال الأسهم الأميركية، مع استيعاب المستثمرين للتوقعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية بنسبة 0.17%، مع تباين أداء البورصات والقطاعات الرئيسية.

وزاد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.22% إلى 8,114.58 نقطة.

وتراجع فوتسي البريطاني بنسبة 0.07% إلى 9,685.64 نقطة.

وصعد مؤشر داكس الألماني بنحو 0.31% إلى 23,801.39 نقطة.

جاء الافتتاح الهادئ للأسواق الإقليمية يوم الخميس بعد جلسة تداول إيجابية أمس، حيث أغلق مؤشر ستوكس 600 مرتفعًا بنسبة 1.1% تقريباً، وحققت معظم القطاعات والبورصات الإقليمية الرئيسية أداءً إيجابياً.

ارتفعت الأسواق العالمية هذا الأسبوع بفضل تزايد التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في اجتماعه القادم يومي 9 و10 ديسمبر.

يتوقع المتداولون احتمالًا بنسبة 84.9% لخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر، وفقاً لأداة CME FedWatch.

أفادت تقارير أن المشترين المحتملين يتجهون نحو العلامة التجارية الألمانية للرياضة "بوما". ومن بين المشترين المحتملين شركة "أنتا سبورتس" الصينية متعددة الجنسيات للرياضة التي تعمل على تقديم عرض شراء. ورفضت بوما التعليق رداً على سؤال من CNBC.

وارتفعت أسهم بوما Puma بنسبة 16% يوم الخميس، متصدرةً المؤشر الأوروبي. وكانت آخر مرة ارتفعت فيها بنسبة 14.8%.

من بين الأسهم الأخرى التي شهدت ارتفاعاً كبيراً، أسهم الدفاع راينميتال Rheinmetall، التي ارتفعت بنسبة 1.4%، وساب Saab، التي شهدت آخر مرة ارتفاعاً بنحو 1.4%، حيث قلصت كل منهما مكاسبها السابقة. يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه المسؤولون الأميركيون مساعيهم للتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.

انخفضت أسهم نوفو نورديسك بنسبة 1.3%، عاكسةً مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة. يوم الأربعاء، أعلنت مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية الأميركية عن السعر الجديد المتفاوض عليه لدوائيها الأكثر مبيعاً، أوزيمبيك وويغوفي، اعتباراً من عام 2027. وسيكون السعر الجديد للمرضى المسجلين في برنامج الرعاية الطبية 274 دولار، بخصم 71% من سعرها الحالي.

من جانب آخر، ارتفعت عوائد السندات البريطانية الحكومية مع تفاعل المستثمرين مع ميزانية الخريف للبلاد يوم الأربعاء. وارتفعت عوائد السندات البريطانية الحكومية القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار 5 نقاط أساس.

في إسبانيا، رفض مجلس النواب الإسباني يوم الخميس خطة الإنفاق الحكومية المقترحة لعام 2026، ما شكّل انتكاسة لمحاولات الحكومة لاستعادة جدول زمني طبيعي للموازنة.

وحددت الخطة سقفاً للإنفاق الحكومي بقيمة 216.2 مليار يورو (ما يعادل 250.3 مليار دولار)، باستثناء التكاليف المتعلقة بالديون، بزيادة قدرها 8.5% عن العام السابق.

كانت الحكومة قد ربطت زيادة الإنفاق المستهدفة بخفض العجز إلى 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026.

وأعلنت وزيرة المالية ماريا خيسوس مونتيرو أن الحكومة ستواصل تقديم موازنة 2026، مع توقع رفعها إلى البرلمان خلال الأشهر الأولى من العام المقبل، ما قد يتيح إجراء تصويت آخر على الإطار المالي خلال الشتاء.