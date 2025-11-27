حبس شخص في سرقة أعمدة الإنارة ببورسعيد

قررت جهات التحقيق، حبس شخص لاتهامه بسرقة أسلاك كهربائية من أحد أعمدة الإنارة بأحد الشوارع ببورسعيد.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة أسلاك كهربائية من أحد أعمدة الإنارة بأحد الشوارع ببورسعيد.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة بورفؤاد)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط (الأسلاك الكهربائية المستولى عليها).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.