هشام عبدالعزيز: الأحداث في غزة أظهرت قوة الوحدة الوطنية

قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن تفاوت نسبة المشاركة بين المحافظات يعكس عنصرين رئيسيين: نوعية المرشحين المعروضين على الناخبين ومستوى الوعي السياسي في كل منطقة.



منافسة شرسة

وأضاف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المحافظات التي شهدت منافسة شرسة كانت بحاجة إلى زخم انتخابي أكبر، بناءً على عدد المرشحين وجودتهم، وكذلك على وعي الناخبين.



وأكد عبدالعزيز أن التقييم الصحيح للمشهد الانتخابي يحتاج إلى معايير دقيقة يمكن من خلالها قياس الفاعلية ومدى نجاح العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن هذه المعايير ساعدت الحزب على توقع طبيعة المرحلة المقبلة.

إحداث تماسك اجتماعي

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن دعوة الرئيس للحوار الوطني كانت تجربة مهمة، واعتبر أن هذه المبادرة ساهمت في توحد القوى الوطنية وإحداث تماسك اجتماعي كبير، خاصة في مواجهة التحديات السياسية والأحداث الإقليمية مثل التطورات في غزة.

وأوضح عبدالعزيز أن المشاركة في الحوار الوطني، إلى جانب حضور نواب مثل ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، ساعدت على بلورة صورة واضحة للتحالفات الوطنية المتوقع تشكيلها داخل البرلمان، وتعزيز التلاحم الداخلي بين القوى السياسية.

