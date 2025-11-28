تحذير هام من استخدام العسل الأسود والطحينة لعلاج تقرحات الفم في الحيوانات

حذرت الطبيبة البيطرية د. سماح نوح من اللجوء إلى الخلطة المتداولة لعلاج التهابات وتقرحات الفم لدى الحيوانات، والتي تتكون من العسل الأسود والطحينة ومسحوق الشبة، مؤكدة أن استخدامها في هذه الحالات قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة بدلًا من العلاج.



وأكدت أن تقرحات الفم تعني وجود التهابات وتلوث ميكروبي، ما يسهّل نمو وتكاثر أنواع بكتيرية عنيفة مثل الكوليستريديا، خاصة وأن هذه البكتيريا تعتمد في تغذيتها على السكريات، الجلوكوز، الفيتامينات، والدهون غير المشبعة، وهي عناصر متوافرة بكثرة في مكونات الخلطة المذكورة.



وأوضحت نوح أن استخدام هذه المواد موضعيًا على فم الحيوان قد يؤدي إلى:

زيادة الاحتقان والحكة والتورم.

تنشيط نمو الميكروبات الممرِضة بسبب توافر الغذاء المناسب.

تغيير درجة حموضة الدم وما قد يصاحبه من مشكلات معوية.

جفاف الأنسجة وتلفها نتيجة المواد القابضة الموجودة في الشبة، مما يعيق الالتئام ويبطئ الشفاء.

دعم نمو بكتيريا خطيرة مثل الكوليستريديا والباستريلا بسبب فيتامينات معينة موجودة في العسل الأسود.

تفاقم التقرحات في حال وجود حساسية من السمسم (المكوّن الأساسي للطحينة)، وهذا قد يسبب تورم اللسان والشفاه وصعوبة بالأكل أو التنفس.

العلاج الصحيح



وشددت د. سماح نوح على ضرورة الاعتماد على:

مطهرات مناسبة للمنطقة المصابة.

بخاخ يحتوي على مضاد حيوي، إضافة إلى مضاد حساسية وتورم.

تقديم غذاء ناعم وسهل المضغ وخالٍ من أي مواد خشنة تزيد الألم أو تجرح الأنسجة.