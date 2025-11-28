أبو ريدة: اللجنة الفنية للحكام تتمتع بالصلاحيات الكاملة

أكد المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن اختيار الحكام للقائمة الدولية تم بشكل مستقل تمامًا من قبل اللجنة الفنية، دون أي تدخل من أي مسؤول في الاتحاد.

وقال أبو ريدة في تصريحات تلفزيونية: "لم يتدخل أي مسئول في اتحاد الكرة لاختيار القائمة الدولية للحكام، اللجنة الفنية هي صاحبة القرار الكامل في هذا الشأن".

وأضاف رئيس اتحاد الكرة أن الثقة مطلقة في اللجنة برئاسة أوسكار رويز، مشيرًا إلى أن الصلاحيات الكاملة تم منحها لها لضمان اختيار حكام قادرين على تمثيل مصر بشكل مشرف على المستوى الدولي:

"لقد منحنا أوسكار رويز رئيس اللجنة الصلاحيات الكاملة لإدارة ملف الحكام واتخاذ جميع القرارات المتعلقة بالقائمة الدولية".

وأوضح أبو ريدة أن الاتحاد المصري يحرص على دعم منظومة التحكيم بشكل كامل، وتطوير الأداء الفني للحكام المصريين، بما يضمن رفع المستوى وتحقيق العدالة داخل المباريات المحلية والدولية.

وأشار إلى أن الاستقلالية في اختيار الحكام تأتي ضمن رؤية الاتحاد لتعزيز الشفافية والمهنية في كل الملفات، مع التأكيد على عدم تدخل أي طرف سياسي أو إداري خارج اللجنة الفنية.

واختتم أبو ريدة تصريحاته بالتأكيد أن الاتحاد سيستمر في دعم كل المبادرات التي ترفع من مستوى التحكيم المصري، بما يساهم في تعزيز سمعة الكرة المصرية على المستوى العالمي.