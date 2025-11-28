قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: فحص 20 مليون و168 ألف مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي
وزير الخارجية: مصر ترفض أي ترتيبات تغير الواقع الديمغرافي أو الجغرافي في غزة
يونيسف: فرار 100 ألف شخص من مدينة الفاشر السودانية منذ نهاية أكتوبر
بعد تباطؤ كبير.. أبو العينين يطلق رؤية شاملة لإحياء عملية برشلونة خلال رئاسته "برلمان المتوسط"
بدون انتظار.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة
ممثل البرلمان الفلسطيني يشيد بالموقف المصري في حضور النائب أبو العينين
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط يشيد بموقف مصر ودورها في قمة شرم الشيخ
وزير الرياضة من الأقصر: شباب مصر شريك الدولة في البناء وصناعة المستقبل
نشرة المرأة المنوعات | وفاة هبة الزياد تثير الجدل حول الدايت القاسي.. أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب
أخبار التكنولوجيا | هجوم غامض يفضح أسرار هاتفك دون أن تلمس الشاشة.. كيف يسرق القراصنة رسائلك عبر واتساب وسيجنال؟
حقيقة انتقال يوسف أوباما لصفوف الاتحاد السكندري | خاص
المصري يتقدم بهدفين أمام زيسكو في الشوط الأول
قرار عاجل من يويفا ضد أتلتيكو مدريد.. تفاصيل

أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
مجدي سلامة

فُرضت على نادي أتلتيكو مدريد غرامتان إلى جانب عقوبة حظر مباراة واحدة مع وقف التنفيذ، وذلك بسبب سلوك جماهيره خلال مواجهة دوري أبطال أوروبا أمام آرسنال في وقت سابق من الموسم.

ووجهت هيئة الرقابة والأخلاقيات والانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (CEDB) اتهامات للنادي الإسباني تتعلق بالسلوك العنصري أو التمييزي، إضافة إلى قيام بعض المشجعين برمي المقذوفات.

وجاء في بيان الهيئة أنها قررت تغريم أتلتيكو مدريد 30 ألف يورو، ومنع النادي من بيع تذاكر مبارياته الخارجية لجماهيره في مباراته الأوروبية المقبلة بسبب السلوك العنصري أو التمييزي، مع تعليق تنفيذ الحظر لمدة عام ابتداءً من تاريخ القرار. وفرضت عليه غرامة إضافية قدرها 10 آلاف يورو بسبب إلقاء الأشياء داخل الملعب.

وقعت هذه الأحداث خلال فوز آرسنال العريض على أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-0 في أكتوبر الماضي، حيث قدّم الفريق اللندني أداءً قويًا في الشوط الثاني على ملعب الإمارات. وسجل فيكتور جيوكيريس هدفين، كما أحرز كل من جابرييل ماجالهايس وجابرييل مارتينيلي هدفًا لكل منهما.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن لاعبي أتلتيكو مدريد كانوا غاضبين قبل المباراة بسبب عدم توفر الماء الساخن للاستحمام بعد حصة تدريبية في ملعب الإمارات، ما اضطرهم للعودة إلى الفندق، وقدّم أرسنال اعتذارًا عن هذا الخلل.

ورغم الظروف المحيطة بالمباراة، أكد ميكيل أرتيتا رضاه التام عن أداء فريقه، قائلاً: "أنا سعيد للغاية وفخور بالأداء والنتيجة أمام فريق قوي للغاية".

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

جمال شعبان وهبة الزياد

هل الرجيم القاسي ممكن يوصل للوفاة؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة بخصوص هبة الزياد

عداد الكهرباء القديم

باقي ساعات.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

هبة الزياد

كانت حامل وربنا ما أرادش يكمل.. صديقة هبة الزياد تعلن مفاجأة

انتخابات مجلس النواب 2025

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025

الأرصاد الجوية

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

منى زكي

بعد انتقادات برومو "الست"..عمرو أديب يدافع عن منى زكي

الفنان سامي مغاوري

سامي مغاوري يكشف لصدي البلد كواليس حريق داخل لوكشين تصوير مسلسل الكينج

استر كلاس المخرج تامر محسن

بحضور نجوم الفن.. انطلاق ماستر كلاس المخرج تامر محسن في مهرجان الفيوم

بالصور

5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ

لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار.. وجبة سريعة تمنحك طاقة كاملة

تحدي الوجبات السريعة يثير الذعر.. رحيل إنفلونسر روسي بعد تناول 10 آلاف سعر من البرجر والبيتزا يوميا | القصة الكاملة

وصفات سريعة صحية مستوحاة من دايت المشاهير

شيماء الشايب

شيماء الشايب تطرح كليب "خليني أعيش" بالتعاون مع ريتشارد الحاج

مسلسل "ميد تيرم

شاهد.. موعد عرض مسلسل "ميد تيرم" على قناة ‏ON

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

