قرار عاجل من يويفا ضد أتلتيكو مدريد.. تفاصيل

فُرضت على نادي أتلتيكو مدريد غرامتان إلى جانب عقوبة حظر مباراة واحدة مع وقف التنفيذ، وذلك بسبب سلوك جماهيره خلال مواجهة دوري أبطال أوروبا أمام آرسنال في وقت سابق من الموسم.

ووجهت هيئة الرقابة والأخلاقيات والانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (CEDB) اتهامات للنادي الإسباني تتعلق بالسلوك العنصري أو التمييزي، إضافة إلى قيام بعض المشجعين برمي المقذوفات.

وجاء في بيان الهيئة أنها قررت تغريم أتلتيكو مدريد 30 ألف يورو، ومنع النادي من بيع تذاكر مبارياته الخارجية لجماهيره في مباراته الأوروبية المقبلة بسبب السلوك العنصري أو التمييزي، مع تعليق تنفيذ الحظر لمدة عام ابتداءً من تاريخ القرار. وفرضت عليه غرامة إضافية قدرها 10 آلاف يورو بسبب إلقاء الأشياء داخل الملعب.

وقعت هذه الأحداث خلال فوز آرسنال العريض على أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-0 في أكتوبر الماضي، حيث قدّم الفريق اللندني أداءً قويًا في الشوط الثاني على ملعب الإمارات. وسجل فيكتور جيوكيريس هدفين، كما أحرز كل من جابرييل ماجالهايس وجابرييل مارتينيلي هدفًا لكل منهما.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن لاعبي أتلتيكو مدريد كانوا غاضبين قبل المباراة بسبب عدم توفر الماء الساخن للاستحمام بعد حصة تدريبية في ملعب الإمارات، ما اضطرهم للعودة إلى الفندق، وقدّم أرسنال اعتذارًا عن هذا الخلل.

ورغم الظروف المحيطة بالمباراة، أكد ميكيل أرتيتا رضاه التام عن أداء فريقه، قائلاً: "أنا سعيد للغاية وفخور بالأداء والنتيجة أمام فريق قوي للغاية".