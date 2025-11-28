قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: فحص 20 مليون و168 ألف مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي
وزير الخارجية: مصر ترفض أي ترتيبات تغير الواقع الديمغرافي أو الجغرافي في غزة
يونيسف: فرار 100 ألف شخص من مدينة الفاشر السودانية منذ نهاية أكتوبر
بعد تباطؤ كبير.. أبو العينين يطلق رؤية شاملة لإحياء عملية برشلونة خلال رئاسته "برلمان المتوسط"
بدون انتظار.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة
ممثل البرلمان الفلسطيني يشيد بالموقف المصري في حضور النائب أبو العينين
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط يشيد بموقف مصر ودورها في قمة شرم الشيخ
وزير الرياضة من الأقصر: شباب مصر شريك الدولة في البناء وصناعة المستقبل
نشرة المرأة المنوعات | وفاة هبة الزياد تثير الجدل حول الدايت القاسي.. أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب
أخبار التكنولوجيا | هجوم غامض يفضح أسرار هاتفك دون أن تلمس الشاشة.. كيف يسرق القراصنة رسائلك عبر واتساب وسيجنال؟
حقيقة انتقال يوسف أوباما لصفوف الاتحاد السكندري | خاص
المصري يتقدم بهدفين أمام زيسكو في الشوط الأول
رياضة

نيوكاسل: الشرطة الفرنسية اعتدت على جماهيرنا بعد مباراة مارسيليا

نيوكاسل
نيوكاسل
القسم الرياضي

قال نادي نيوكاسل يونايتد إن الشرطة الفرنسية "اعتدت بشكل عشوائي" على عدد من مشجعيه واستخدمت رذاذ الفلفل والعصي والدروع ضدهم أثناء خروج الجماهير الزائرة من الملعب بعد الخسارة 2-1 أمام أولمبيك مارسيليا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضح النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الخميس، أنه سيتقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي (اليويفا)، والنادي المضيف، والشرطة الفرنسية بشأن الإجراءات "المبالغ فيها" ضد مشجعيه.

وقال نيوكاسل في بيان "كانت هناك خطة لمرافقة 500 مشجع في المرة الواحدة... وبمجرد خروج المجموعة الأولى من المشجعين، بدأت الشرطة باستخدام قوة مبالغ فيها لمنع بقية جماهيرنا من التقدم أكثر.

أضاف: "تم تنفيذ هذا الأمر باستخدام رذاذ الفلفل والعصي والدروع وتعرض عدد من المشجعين لاعتداءات عشوائية من الشرطة.

أكمل "كان كثير من المشجعين في حالة من الضيق والهلع، خاصة في الجزء العلوي من المدرج المخصص للجماهير الزائرة، حيث ظهرت بوادر التدافع بشكل واضح".

وأوضحت شرطة مارسيليا في بيان أنها اتبعت نهجا وديا مع جماهير نيوكاسل الزائرة، لكن في إحدى الحالات أدى اندفاع الحشود إلى تدخل شرطة مكافحة الشغب.

وقالت الشرطة "في إحدى اللحظات، مع اقتراب نهاية الإجراءات، في القسم المخصص للجماهير الزائرة، أدى اندفاع الحشود إلى تدخل شرطة مكافحة الشغب، إذ استخدم أحد أفرادها الغاز المسيل للدموع بشكل محدود للغاية، مما تسبب في مشكلة لنحو 20 مشجعا لبضع دقائق.

وأضافت الشرطة "باستثناء هذه الواقعة، لم يتم استخدام أي قوة، وسارت العملية بسلاسة. ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو شكاوى عقب ذلك".

ولم يصدر على الفور أي تعليق من نادي أولمبيك مارسيليا أو اليويفا.

