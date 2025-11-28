ضمن فعاليات مهرجان الفيوم.. افتتاح منصة «وجوه الفيوم» للفنون المعاصرة بحضور نجوم الفن

افتتحت إدارة مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة في دورته الثانية، مساء اليوم، منصة وسمبوزبوم "وجوه الفيوم" للفنون المعاصرة، وسط حضور بارز لنجوم الفن وصنّاع السينما. وتتولى الإعلامية نرمين عامر، أمين عام المهرجان، مهمة منسق والمشرف على المنصة.

وشهد الافتتاح مشاركة لافتة من عدد من نجوم الفن الذين حرصوا على دعم الفعالية، من بينهم: الفنان أحمد فتحي، المخرج تامر محسن، المخرج عمر عبد العزيز، المخرج هاني لاشين، إلى جانب مجموعة من شباب السينما والمهتمين بالفنون.

ويضم معرض الفنون المعاصرة نخبة من الفنانين التشكيليين المتميزين، وهم: د. فاطمة عبد الرحمن، د. صلاح المليجي، د. داليا فؤاد، د. أسماء الدسوقي، د. عماد عبد الوهاب، الفنان أحمد عبد الرحمن، الفنانة شيرين عبد الله والفنان محمد طارق.



وتتواصل فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة بمشاركة 60 فيلمًا من 22 دولة، وبحضور عدد كبير من نجوم الفن وصنّاع الإبداع.