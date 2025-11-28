اللواء عادل عزب: من المبكر تقييم قرار حظر جماعة الإخوان في أمريكا

قال اللواء عادل عزب، مسئول ملف الإخوان بجهاز الأمن الوطني سابقا، إن حظر جماعة الإخوان الإرهابية في أمريكا وتصنيفها جماعة إرهابية، هو خطوة في اتجاه صحيح وتأخرت سنين.

وأضاف عادل عزب، في برنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدى البلد"، أن هذا القرار له أهمية من حيث الشكل، لكن من المبكر جدا تقييمه من الناحية التنفيذية لأن العبرة ليس بالإعلام ولكن في آليات التنفيذ والتأكد من وجود إرادة سياسية حقيقية.

وأشار إلى أننا تابعنا هذا الكيان المحظور في مصر منذ عام 1954م، ومع ذلك كان يمارس نشاطه أمام أعين الدولة، مكتب الإرشاد معروف ويتم فيه اجتماعات سرية، مقرات في المحافظات ومستشفيات خيرية تابعة لهم ونشاط في الانتخابات النقابية والبرلمانية.

وأكد أنه يجب تجفيف التمويل لهذه الجماعة وغلق المنصات التابعة للجماعة، وإلا فقرار الإدراج سيظل داخل أدراج البيت الأبيض ويكون فقط مجرد بيان سياسي.