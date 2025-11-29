قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد هاني: الأجواء المغربية ليست جديدة وأشكر جماهير الأهلي على دعمهم
الظلام يعم أرجاء العاصمة الأوكرانية كييف
محافظ الإسماعيلية: إعانة لأسرة مواطن ضحى بحياته لإنقاذ فتيات بحادث
أحرار في تونس: الوقائع مثبتة في قضايا “التآمر على أمن الدولة”
برساله رومانسية.. زوجة عاصي الحلاني تحتفل بعيد ميلاده
طاهر محمد طاهر: ضغط الجماهير كان على لاعبي الجيش الملكي وليس الأهلي
الأهلي يدرس التقدم بشكوى رسمية ضد جماهير الجيش الملكي.. ماذا حدث؟
قرار عاجل بحق القادمين إلى أمريكا بجوازات سفر أفغانية
إسرائيل تضغط على لبنان والولايات المتحدة بسبب تهديدات حزب الله
سعر أشهر عيار ذهب فى مصر اليوم 29-11-2025
بعد تصريحات صديقة هبة الزياد.. هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟
رئيس جامعة حلوان: توسعات بمستشفى بدر وإضافة أقسام جديدة | خاص
تكنولوجيا وسيارات

وداعاً للكاميرات الاحترافية.. Vivo X300 جيل جديد يعيد رسم حدود التصوير الليلي والبورتريه

Vivo X300
Vivo X300
احمد الشريف

عندما نتحدث عن التصوير الفوتوغرافي في الهواتف الذكية، فإن فيفو (Vivo) تحجز مقعداً دائماً في المقدمة، لكن مع إطلاق سلسلتها الجديدة X300، يبدو أن الشركة قررت الانفصال عن السرب والتحليق في مساحة خاصة بها. 

تقدم السلسلة الجديدة، وبالتحديد طراز Pro و Pro+، منظومة تصوير متكاملة تجعل من حمل كاميرا احترافية أمراً زائداً عن الحاجة لمعظم المستخدمين.

شريحة V4.. العقل المدبر وراء الصورة

 السر ليس في العدسات فقط، بل في ما يحدث خلف الكواليس. كشفت فيفو عن شريحة التصوير المستقلة الجديدة Vivo V4، المصنعة بدقة 6 نانومتر. هذه الشريحة تعمل كـ "مخرج سينمائي" داخل الهاتف، حيث تقوم بمعالجة كل بكسل في الوقت الفعلي، وتتيح تصوير فيديو بدقة 4K في ظروف إضاءة شبه منعدمة (Night Vision Video) بوضوح مذهل وضجيج (Noise) شبه معدوم.

تلسكوب في جيبك

 بالتعاون مع Zeiss، قدمت فيفو عدسة "تليفوتو" عائمة بدقة 200 ميجابكسل (في النسخة العليا)، تتيح تقريباً بصرياً ورقمياً يصل إلى مستويات تجعل تصوير تفاصيل المباني البعيدة أو حتى فوهات القمر أمراً في غاية السهولة والدقة. 

كما تم تحسين وضع "Zeiss Portrait" ليحاكي عدسات السينما الكلاسيكية، مما يمنح صور الأشخاص طابعاً فنياً فريداً.

أداء لا يرحم 

ولأن الكاميرا القوية تحتاج لمحرك قوي، زودت فيفو السلسلة بمعالج Dimensity 9500 (المنافس الشرس لـ Snapdragon)، مع ذواكر تخزين من نوع UFS 4.1 الأسرع في العالم، لضمان معالجة وتخزين آلاف الصور ومقاطع الفيديو عالية الدقة في أجزاء من الثانية.

vivo X300 vivo فيفو

