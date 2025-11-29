قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أشرف قاسم: الاحتراف غيّر مفهوم الانتماء في كرة القدم
ليلة سقوط فرج عامر..النتيجة النهائية لانتخابات نادي سموحة بالإسكندرية
إطلاق نار بمركز تسوق في كاليفورنيا وإصابة شخصين على الأقل
تحرك أسعار الدواجن الآن بالأسواق.. كم يصل سعر الكيلو؟
عبدالخالق: مواجهة كايزر تشيفز صعبة..ولكن الزمالك قادر على الفوز
سعر الدولار اليوم السبت 29 نوفمبر 2025
احترس.. أطعمة يجب تجنبها بحسب تريند التغذية العالمى لهذه الأسباب
أفضل صيغ الصلاة على النبي لقضاء الحوائج وفك الكروب.. رددها دائما
عودة بعثة المصري إلى القاهرة بعد الفوز على زيسكو
هيجيست : العمليات الأمريكية "الرمح الجنوبي" في بحر الكاريبي قانونية
اطلاق حملة جديدة للتعقيم وتحصين الكلاب ضد مرض السعار بالبحيرة
عمرو الدرديري عن تعادل الأهلي: اتفرج علينا بكرة و إحنا بنكسب
اقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت 29 نوفمبر 2025

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد صبيح

سعر الدولار اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 يستعرضه موقع صدى البلد، وفقا لأحدث الأسعار المعلنة في عدد من البنوك.

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم

ميد بنك: 47.820 شراء – 47.920 بيع

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 47.600 شراء – 47.649 بيع

بنك مصر: 47.600 شراء – 47.700 بيع

QNB الأهلي: 47.600 شراء – 47.700 بيع

البنك الأهلي المصري: 47.600 شراء – 47.700 بيع

البنك العقاري المصري العربي: 47.600 شراء – 47.700 بيع

البنك التجاري الدولي (CIB): 47.600 شراء – 47.700 بيع

المصرف العربي الدولي: 47.600 شراء – 47.700 بيع

الدولار يتراجع وسط توتر تجاري متصاعد وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية

اتش اس بى سى HSBC: 47.600 شراء – 47.700 بيع

بنك قناة السويس: 47.600 شراء – 47.700 بيع

البنك المركزي المصري: 47.581 شراء – 47.717 بيع

كريدي أجريكول: 47.570 شراء – 47.670 بيع

بنك البركة: 47.550 شراء – 47.650 بيع

بنك الكويت الوطني NBK: 47.550 شراء – 47.650 بيع

بنك الإسكندرية: 47.550 شراء – 47.650 بيع

مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.210 شراء – 47.310 بيع

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: 47.170 شراء – 47.270 بيع

البنك المصري الخليجي: 47.150 شراء – 47.250 بيع

المصرف المتحد: 47.150 شراء – 47.250 بيع

بنك التعمير والإسكان: 47.120 شراء – 47.220 بيع

 أسعار الدولار اليوم

سجل ميد بنك أعلى سعر شراء للدولار عند 47.820 جنيه، فيما بلغ سعر البيع 47.920 جنيه. أما البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) فقد أعلن سعر شراء 47.600 جنيه مقابل 47.649 جنيه للبيع.

وفي البنوك الكبرى مثل بنك مصر، QNB الأهلي، والبنك الأهلي المصري، جاء سعر الشراء عند 47.600 جنيه وسعر البيع عند 47.700 جنيه، وهو نفس المستوى الذي سجلته عدة بنوك أخرى مثل البنك العقاري المصري العربي والبنك التجاري الدولي (CIB).

أما البنك المركزي المصري فقد سجل سعر شراء 47.581 جنيه وسعر بيع 47.717 جنيه، بينما جاء سعر كريدي أجريكول عند 47.570 جنيه للشراء و47.670 جنيه للبيع.

في المقابل، سجلت بعض البنوك أسعارًا أقل مثل مصرف أبوظبي الإسلامي عند 47.210 جنيه للشراء و47.310 جنيه للبيع، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية عند 47.170 جنيه للشراء و47.270 جنيه للبيع. كما جاء سعر الدولار في البنك المصري الخليجي والمصرف المتحد عند 47.150 جنيه للشراء و47.250 جنيه للبيع، بينما سجل بنك التعمير والإسكان أدنى سعر شراء عند 47.120 جنيه مقابل 47.220 جنيه للبيع.

الدولار آخر تحديث لسعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم أسعار الدولار اليوم

