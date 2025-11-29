سعر الدولار اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 يستعرضه موقع صدى البلد، وفقا لأحدث الأسعار المعلنة في عدد من البنوك.

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم

ميد بنك: 47.820 شراء – 47.920 بيع

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 47.600 شراء – 47.649 بيع

بنك مصر: 47.600 شراء – 47.700 بيع

QNB الأهلي: 47.600 شراء – 47.700 بيع

البنك الأهلي المصري: 47.600 شراء – 47.700 بيع

البنك العقاري المصري العربي: 47.600 شراء – 47.700 بيع

البنك التجاري الدولي (CIB): 47.600 شراء – 47.700 بيع

المصرف العربي الدولي: 47.600 شراء – 47.700 بيع

اتش اس بى سى HSBC: 47.600 شراء – 47.700 بيع

بنك قناة السويس: 47.600 شراء – 47.700 بيع

البنك المركزي المصري: 47.581 شراء – 47.717 بيع

كريدي أجريكول: 47.570 شراء – 47.670 بيع

بنك البركة: 47.550 شراء – 47.650 بيع

بنك الكويت الوطني NBK: 47.550 شراء – 47.650 بيع

بنك الإسكندرية: 47.550 شراء – 47.650 بيع

مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.210 شراء – 47.310 بيع

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: 47.170 شراء – 47.270 بيع

البنك المصري الخليجي: 47.150 شراء – 47.250 بيع

المصرف المتحد: 47.150 شراء – 47.250 بيع

بنك التعمير والإسكان: 47.120 شراء – 47.220 بيع

