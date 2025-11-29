برساله رومانسية.. زوجة عاصي الحلاني تحتفل بعيد ميلاده

احتفل أبناء وزوجة النجم اللبناني عاصي الحلاني بعيد ميلاده ، الذي يوافق يوم 28 نوفمبر ، وذلك بحفل عائلي ضم أفراد الأسرة .

ونشرت زوجه عاصي الحلاني كوليت بولس صورة عائلية عبر حسابها بموقع أكس و علقت كاتبه: عيد ميلاد سعيد للفارس عاصي الحلاني

كل عام وأنت صوت الفرح وحضورك محبّب بكل مكان،نتمنى لك سنة مليانة صحة ونجاح ومحبة من كل الناس اللي بتحبك.

زوجة عاصي الحلاني

كوليت بولس وعاصي الحلاني



تزوج المطرب عاصي الحلاني من ملكة جمال لبنان لعام 1989 كوليت بولس في عام 1995، وقد استعان بها في العديد من أغانيه المصورة في بداية مسيرته الغنائية.