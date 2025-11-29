قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنجازات طبية جديدة بمستشفى سفاجا المركزي تعزز جودة الخدمة الصحية بالبحر الأحمر

ابراهيم جادالله

شهدت مستشفى سفاجا المركزي استمرارًا لنهج التطوير الطبي المتسارع داخل المحافظة، وذلك تحت رعاية السيد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وبتوجيهات مباشرة من السيد الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر. وجاءت هذه الجهود تحت إشراف دكتورة رشا عادل مدير عام الطب العلاجي، ودكتور أحمد جلال مدير إدارة المستشفيات، وبقيادة الدكتور أحمد عبد الغني مدير مستشفى سفاجا المركزي، الذي يواصل دعم تطوير الخدمات داخل مختلف الأقسام.

وفي إطار تعزيز مستوى الرعاية الصحية، نجحت الأطقم الطبية والتمريضية بالمستشفى، إلى جانب التعاون مع نخبة من الأطباء المتخصصين، في تحقيق مجموعة من العمليات النوعية داخل عدة أقسام، أبرزها قسم النساء والتوليد والجراحة العامة والمسالك البولية.

ففي قسم النساء والتوليد، تم إجراء جراحة معقدة شملت إصلاح سقوط مهبلي أمامي وخلفي مع سلس بولي بالإضافة إلى استئصال رحم، وجاءت العملية بنجاح تام، بما يعكس جاهزية القسم وكفاءة الفريق الطبي.

أما قسم الجراحة العامة فقد شهد تنفيذ عمليات دقيقة، من بينها عملية إصلاح فتق أربي، واستئصال مرارة مزمنة، وذلك وفق أحدث الإجراءات الطبية المتبعة.

وفي قسم المسالك البولية، تمكن الفريق الطبي من إجراء عدد من الجراحات المتخصصة، أبرزها استئصال حصوة بالحالب الأيسر، وعملية تكميلية لإصلاح عيب خلقي بالإحليل، وهي عمليات تعكس مستوى التطور الذي يشهده القسم وقدرته على التعامل مع الحالات المعقدة.

من جانبه، قدّم الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة خالص الشكر والتقدير لجميع الفرق الطبية والإدارية والتمريضية داخل المستشفى، مشيدًا بروح الإخلاص والتفاني التي أدت إلى هذه النجاحات، مؤكدًا أن ما يتحقق اليوم داخل مستشفى سفاجا المركزي يعد خطوة مهمة نحو تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية لأهالي محافظة البحر الأحمر وخاصة أهالي مدينة سفاجا.

وتؤكد هذه الإنجازات المتتالية التزام المستشفى بتطوير خدماته باستمرار، وتحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين وفق أعلى معايير الأمان والكفاءة.

