رئيس الوزراء يتفقد منطقة مسجد الحاكم بأمر الله ومشروعي الشوربجي و الأرناؤوطي
كايزر تشيفز يعلن تشكيله الرسمي لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية
أبو العينين يطالب بتوفير التمويل وزيادة الاستثمار لبناء اقتصاد أورومتوسطي مستدام
أورسولا فان درلاين تفوز بجائزة التميز بمنتدى برلمانية الاتحاد من أجل المتوسط
سعر النحاس يقفز إلى مستوى قياسي بعد اضطرابات في التداول
عدة تغييرات.. تعرف على لوائح النسخة الجديدة من كأس العرب
موعد مباراة بيراميدز ضد باور ديناموز بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
أبو العينين: نجاح ميثاق المتوسط يقاس بقدرته على التحول لبرامج قابلة للتنفيذ
بعد أحداث الأهلي| خبير يطالب بتطبيق عقوبات الفيفا ضد الجيش الملكي
تقديرا لمواقفه التاريخية.. أبو العينين يقترح إرسال برقية شكر للرئيس السيسي
البرهان يستقبل الرئيس الإريتري في بورتسودان
بدلاء الزمالك استعدادًا لمباراة كايزر تشيفز
أصل الحكاية

نجم إيفرتون صفع زميله.. واقعة بدأت بكارت أحمر وتنتهي بعقوبة قاسية

أمينة الدسوقي

في حادثة غير مألوفة في ملاعب كرة القدم، تسبب اللاعب السنغالي إدريسا غانا غاي في صدمة داخل فريقه إيفرتون، بعدما وجهت إليه بطاقة حمراء مباشرة إثر اعتدائه على زميله مايكل كين خلال مباراة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

صفعة مفاجئة تشعل غضب الحكم وتربك الفريق

بدأت الواقعة في الدقيقة 13 حين انفجر غاي غضبا في وجه كين بعد خلاف داخل الملعب، قبل أن يوجه له صفعة مباغتة، ما دفع الحكم توني هارينغتون لطرده فورا واضطر إيفرتون لاستكمال اللقاء بعشرة لاعبين، رغم فوزه لاحقًا بنتيجة 1-0.

الحادثة أثارت موجة واسعة من الانتقادات، خاصة أنها تكررت في مشهد مشابه لاشتباك لي بوير وكيران داير الشهير عام 2005.

مويس يكشف العقوبة الإيقاف لثلاث مباريات

أكد مدرب إيفرتون ديفيد مويس، خلال مؤتمر صحفي، أن رابطة الدوري الإنجليزي رفضت استئناف النادي ضد الطرد، معلنا رسميا إيقاف غاي لثلاث مباريات.

وأوضح مويس أن غياب اللاعب المخضرم، الذي شارك في 12 مباراة بالدوري وسجل هدفين، سيضع الفريق في موقف صعب خلال المواجهات المقبلة أمام نيوكاسل وبورنموث ونوتنغهام فورست.

رغم اعتذار غاي ودعم المدرب له ولزينه كين، أعرب مويس عن اعتقاده بأن البطاقة الحمراء كانت قاسية، قائلاً: "لا يزعجني أن أرى لاعبي يتبادلون اللكمات"، في تصريح أثار جدلاً واسعًا.

الفار يحسم الجدل ويؤكد صحة القرار

أوضح مركز مباريات الدوري الإنجليزي عبر منصة "إكس" أن تقنية الفيديو راجعت اللقطة وأقرت بأن ما حدث يعد اعتداء واضحا على الوجه، وهو ما يندرج تحت حالات السلوك العنيف التي تستوجب الطرد الفوري وفق قوانين اللعبة، ما لم تكن القوة المستخدمة ضئيلة.

رقم سلبي جديد لإيفرتون وغاي يدخل التاريخ

ساهمت هذه الحادثة التي تعد الأولي من نوعها في جعل إيفرتون يتقاسم مع آرسنال الرقم القياسي السلبي كأكثر الفرق حصولا على بطاقات حمراء في تاريخ البريميرليغ، برصيد 110 بطاقات.

أما اللاعب إدريسا غاي، فأصبح أول لاعب يطرد بسبب اشتباك مع زميله منذ واقعة لاعبي ستوك سيتي ريكاردو فولر وأندي جريفين في موسم 2008.

فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان
بيطري الشرقية
المجلس القومي للمرأة
صحة الشرقية
