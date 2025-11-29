انضمام 14 دولة جديدة للاتحاد الدولي للبادل.. واللعبة تقترب من الدخول للأولمبياد

انعقدت الجمعية العمومية رقم 35 للاتحاد الدولي للبادل بمدينة أكابولكو بالمكسيك التي تعد مهد اللعبة.

وناقشت الجمعية ملفات انضمام 14 دولة جديدة للاتحاد الدولي للبادل ليصل عدد الأعضاء بشكل رسمي إلى 100 دولة وهو ما يقرب لعبة البادل من الإنضمام للجنة الأولمبية الدولية.

ويستعد الاتحاد الدولي للبادل لفتح باب التصويت داخل الاتحاد للدخول للجنة الأولمبية الدولية في الاجتماع القادم المقرر إقامته بداية العام الجديد 2026.

وحضر الجمعية العمومية للاتحاد الدولي كلًا من أحمد غتوري رئيس الاتحاد المصري والعربي للبادل إلى جانب محمد محيي أمين صندوق الاتحاد المصري للبادل.

وتشهد لعبة البادل انتشارًا واسعًا في كافة أنحاء العالم مما يجعلها قريبة من الانضمام للجنة الأولمبية وبالتالي الانضمام لدورات الألعاب الأولمبية في المستقبل.