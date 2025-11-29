قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير خارجية الكويت: مجلس التعاون الخليجي قلق بسبب القتال وتدهور أوضاع السودان
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة اللواء القصاص
وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان محطة مياه دقميرة النموذجية| صور
الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 11 مليون جنيه
كرامة المدرسين خط أحمر|أول تعليق من وزير التعليم على إهانة معلمة الإسكندرية
الفاسي: الشراكة الأورومتوسطية تحتاج للحوار والعمل لتحقيق مصالح الشعوب
بحبها أوي يارب.. مسلم يدعو لـ يارا تامر بعد تعرضها لوعكة صحية
الموعد والقناة وطاقم التحكيم.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وكايزر تشيفز
القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟
الحكومة: نسب تنفيذ مشروع روضة السيدة2 بلغت 98%
أبو العينين: حرية الملاحة بالبحر الأحمر وقناة السويس ركيزة للأمن الإقليمي
يوم التضامن مع الفلسطينيين.. اليماحي: يأتي وسط أوضاع إنسانية بالغة الخطورة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بطل جنوب إفريقيا في كأس الكونفدرالية

الزمالك
منتصر الرفاعي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المنتظر أن يعتمد المدير الفني أحمد عبد الرؤوف على التشكيل التالي أمام بطل جنوب أفريقيا:

التشكيل المتوقع للزمالك:

حراسة المرمى: محمد صبحي
خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – محمود الونش – محمود بنتايج
خط الوسط: سيف جعفر – ناصر ماهر – محمد شحاتة
خط الهجوم: شيكو بانزا – سيف الجزيري – خوان بيزيرا

محاضرة فنية أخيرة للاعبي الزمالك

يلقي أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم السبت، بفندق الإقامة في مدينة بولوكواني قبل مواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويشرح المدير الفني، خلال المحاضرة، بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة المباراة، وسيمنح اللاعبين التعليمات الأخيرة، على أن يتوجه بعدها الفريق إلى ملعب اللقاء.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر اليوم السبت على ستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

ويخوض الزمالك المباراة بقائمة تضم كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل  – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : محمد شحاتة – محمود جهاد  - سيف جعفر - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

الزمالك كايزر تشيفز كأس الكونفدرالية الأفريقية أحمد عبد الرؤوف

فرج عامر يخسر انتخابات نادي سموحة أمام محمد بلال

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025

لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ 3 محافظات

على جهاز تنفس ... تعرض زوجة مسلم لوعكة صحية

سعر الدولار اليوم السبت 29 نوفمبر 2025

بعد اعتداء جماهير الجيش الملكي..الأهلي يطلب زيادة سيارات تأمين حافلة الفريق

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الأهلي يدرس التقدم بشكوى رسمية ضد جماهير الجيش الملكي.. ماذا حدث؟

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بطل جنوب إفريقيا في كأس الكونفدرالية

فضل الله يضع خارطة الحلول لأزمة إيقاف رمضان صبحي

انضمام 14 دولة جديدة للاتحاد الدولي للبادل.. واللعبة تقترب من الدخول للأولمبياد

الشتاء فرصة ذهبية لخسارة الوزن .. فما الأسباب و7 نصائح لنتائج أسرع؟

لماذا يخسر الجسم الوزن أسرع في الشتاء؟
مسلسل "ورد وشوكولاتة" يفتح ملف الأذى الزوجي.. أسباب تدفع الزوج لإيذاء زوجته

لماذا يؤذي الزوج زوجته؟
أغرب سيارة كوبرا.. شاهد سيارة "تروبلميكر" الكهربائية الجديدة

كوبرا
الصين تستعد لإغراق العالم بسيارات كهربائية وهجينة أرخص ثمنًا

السيارات الصينية
تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

رجيم قاسٍ.. تفاصيل جديدة تكشفها والدة هبة الزياد عن لحظات الرحيل

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

