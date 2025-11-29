تشكيل الزمالك المتوقع أمام بطل جنوب إفريقيا في كأس الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المنتظر أن يعتمد المدير الفني أحمد عبد الرؤوف على التشكيل التالي أمام بطل جنوب أفريقيا:

التشكيل المتوقع للزمالك:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – محمود الونش – محمود بنتايج

خط الوسط: سيف جعفر – ناصر ماهر – محمد شحاتة

خط الهجوم: شيكو بانزا – سيف الجزيري – خوان بيزيرا

محاضرة فنية أخيرة للاعبي الزمالك

يلقي أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم السبت، بفندق الإقامة في مدينة بولوكواني قبل مواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويشرح المدير الفني، خلال المحاضرة، بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة المباراة، وسيمنح اللاعبين التعليمات الأخيرة، على أن يتوجه بعدها الفريق إلى ملعب اللقاء.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر اليوم السبت على ستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

ويخوض الزمالك المباراة بقائمة تضم كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : محمد شحاتة – محمود جهاد - سيف جعفر - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.