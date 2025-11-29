طريقة عمل شاورما لحمة بالبصل والسماق.. خطوة بخطوة

شاورما لحمة بالبصل والسماق من الأكلات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص مما يدفع البعض إلي شرائها من المطاعم.

قدم الشيف عمر إسماعيل، مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل شاورما لحمة بالبصل والسماق.

مقادير شاورما لحمة بالبصل والسماق

● شرائح لحم

● ملح وفلفل

● سماق

● زبدة

● ثوم مفروم

● بابريكا

● بصل جوليان

● عصير ليمون

للتقديم:

● خبز صاج

● بقدونس مفروم



طريقة تحضير شاورما لحمة بالبصل والسماق

في بولة توضع شاروما لحمة مع قليل من الملح والفلفل وتتبل جيدا.

توضع الشاورما في طاسة على النار وتشوح حتى تمام الطهي.

توضع الشاورما في بولة.



في نفس طاسة الشاورما يوضع 2 مكعب زبدة، ثوم مفروم، وتقلب المكونات ثم توضع على الشاورما.



في بولة يوضع بصل جوليان, ملح, فلفل، وتقلب المكونات ثم يضاف سماق, بقدونس, عصير ليمون، وتقلب المكونات.

في عيش صاج يوضع قليل من الخليط السابق ثم قليل من شاورما لحمة.

يوضع الخبز في طاسة على النار ويقلب على الوجهين ثم يقدم.