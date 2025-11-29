البرلمان الإسباني: ميثاق البحر المتوسط مرحلة جديدة من أجل تطوير العلاقات

قالت ساورا ليان، عضو البرلمان الإسباني، إن ميثاق البحر المتوسط يعد مرحلة جديدة من أجل تطوير العلاقات على مستوى البحر المتوسط، وأكدت أن استقرار المتوسط ونهوضه أمر ضروري.



وشددت خلال كلمته بـ قمة رؤساء البرلمانات لـ الاتحاد من أجل المتوسط، برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على التزام إسبانيا بالسلام والاستقرار والتقدم الاقتصادي المستدام في البحر المتوسط، ونحن نلتزم بإطار التعاون والحوار المشترك.



وأكدت على ضرورة وضع خطوات استراتيجية للتعاون الاقتصادي والاجتماعي وتقوية العلاقات بين دول البحر المتوسط، بالإضافة إلى وضع مشاريع استراتيجية يكون لها أثار باقٍ.



ولفتت إلى ضرورة وضع حلول لموضوع الهجرة والبحث عن أسبابه، ووضع أطر لسياسات الأمان والعنف ضد المرأة والتعليم وتوظيف الشباب، وكل المشاكل التي تعاني منها المنطقة.