البرهان يستقبل الرئيس الإريتري في بورتسودان

أفادت وسائل إعلام سودانية، اليوم السبت، بأن رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، استقبل الرئيس الإريتري أسياس أفورقي في مدينة بورتسودان.

أفورقي يزور السودان

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، تظهر جولة البرهان وأفورقي في شوارع بورتسودان وسط الناس.

وأمس الأول، الخميس، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني أنه ليست هناك وثيقة أمريكية جديدة تم تقديمها للحكومة السودانية.

وأعرب البرهان عن ترحيبه بمواصلة واشنطن لجهودها لتحقيق السلام بالسودان.

وجدد رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، دعوته للولايات المتحدة وحلفاء السودان الإقليميين إلى اتخاذ خطوات "مباشرة وحاسمة" ، لوقف الحرب الدائرة في البلاد منذ أبريل 2023، مؤكداً أن تحقيق أي تسوية سياسية أو سلام دائم لن يتم دون تفكيك قوات الدعم السريع.