الضفة تشتعل.. انفجار ضخم في مخيم جنين نتيجة تفجير الاحتلال لعبوة ناسفة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأنه تم سماع صوت انفجار كبير في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

انفجار في جنين

وأوضحت وسائل الإعلام أن الانفجار في جنين، ناجم عن تفجير الاحتلال الإسرائيلي عبوة ناسفة دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الأضرار.

في سياق متصل، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مداهماتها واعتقالاتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، حيث أعادت اعتقال الأسير الفلسطيني المحرر جمعة رمضان من قرية زيتا جماعين في نابلس خلال مروره قرب سلفيت.

اعتقال الفلسطينيين في الضفة الغربية

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب الفلسطيني محمد رباح سمودي من بلدة اليامون، والشقيقين محمد وأحمد نبيل زيود من مخيم جنين.

وفي مدينة قلقيلية، فاعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أطفال فلسطينيين، عقب اقتحام منازلهم في المدينة، وهم علي سلمي، طه سليم ولويل وعدي أبو عصب، بالإضافة إلى عامر عبد الغني والد الشهيد سلطان عبد الغني، إضافة إلى شقيقته، بعد اقتحام منزلهما في باقة الحطب شرقي المدينة.