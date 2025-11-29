تأهل 4 لاعبين جدد بمنتخب الكاراتيه لربع نهائي بطولة العالم

تأهل رباعى منتخب الكاراتيه إلى ربع نهائي منافسات بطولة العالم التى تقام بالقاهرة وتستمر حتى 30 نوفمبر الجاري.



وتأهلت منة شعبان وهدير هندى لاعبتا منتخب الكاراتيه، إلى دور ربع النهائي من بطولة العالم عل. مستوى اللاعبات بينما تأهل يوسف بدوى ومصطفى الغباشى على مستوى اللاعبين.

جاء تأهل منة شعبان إلى الدور الربع النهائي بعد التغلب على لاعبات كل من كرواتيا 7/5 ، المانيا 6/2 ، نيبال 2/2 ، فى منافسات الكومتية آنسات



بينما تأهلت هدير هندى إلى الدور الربع النهائي بعد التغلب على لاعبة أوكرانيا 1/1 ، وشمال مقدونيا 10/0 ، وامريكا 3/4 ، و اليابان 3/0 ، بمنافسات الكومتيه آنسات تحت 68 كجم.



وعلى مستوى الرجال تأهل الثنائي يوسف بدوى ومصطفى الغباشى لمنافسات ربع النهائي أيضا ، جاء تأهل بدوى بوزن تحت 84 كجم، ومصطفى الغباشى فى الكاتا.



يذكر أنه تأهل في أول أيام البطولة أربعة لاعبين إلى الدور ربع النهائي وهم آية هشام، وعبدالله ممدوح وأحلام حمدي وريم رمزي.