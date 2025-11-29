الحبـس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغــرامة 100 ألف جنيه لـ بنت مبارك

قررت محكمة الدخيلة الاقتصادية، اليوم بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100 ألف لمروة يسري الشهيرة بـ ابنة مبارك، وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة في سـب وقــذف رجل أعمال شهير.

الحــ ـكم على بنت مبارك

ونظرت المحكمة الاقتصادية فى الإسكندرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد فوزى رئيس المحكمة، محـ..ـاكمة المتـ..ـهمة مروة يسرى الشهيرة بـ"ابنة مبارك" في فى ســب وقـذف رجل أعمال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت جلسة قرار الحكم علي المتـ..ـهمة.

وأكدت أن المتهمة في القضية التي تحمل رقم 1385 لسنة 2025 جنـح اقتصادية، انتهـكت حرمة الحیاة الخاصة للمجـني عليه باأ نشرت عن طريق حسابها الاكتروني ما من شأنها المساس به والتعمد إزعـاج ومضـايقة المجني عليه باسـاءة استعمال وسائل الاتصالات، وبالعرض علي نيابة الشئون الاقتصادية وغسيل الأموال قررت إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية لمحاكمتها.