غم الخطأ الفردي للحارس.. خالد الغندور يحلل نتيجة مباراة الزمالك كايزر شيفز
القبض على شخص بحوزته 5 ملايين قطعة ألعاب نارية بأسيوط
رسميا.. صامويل إيتو رئيسًا للاتحاد الكاميروني
البنت ماتت.. القبض على سائق ميكروباص دهس فتاتين بالبدرشين
نيويورك تايمز: واشنطن تدرس استهداف منشآت عسكرية ونفطية في فنزويلا
ترامب يعيد فتح ملف إدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب داخل الولايات المتحدة
زد يفوز على كوينز بارك رينجرز بثنائية نظيفة في بطولة الأهلي للناشئين
حسن المستكاوي ينتقد خطأ صبحي ويشيد بأداء الزمالك أمام كايزر تشيفز رغم التعادل
مفاجأة.. هل يمتد عقد المحال التجارية للورثة في قانون الإيجار القديم؟
رقص بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية
شواطئ طور سيناء.. حين يعانق البحر الجبل وتكتب الطبيعة سطورها بين المدّ والجزر
مفاجأة استخباراتية.. لماذا يصمت نتنياهو بعد تبادل إطلاق النار في جنوب سوريا؟
بالصور

لطيفة تُتوَّج أفضل مطربة في مصر والوطن العربي عن ألبوم "قلبي ارتاح"

لطيفة
لطيفة
تقى الجيزاوي

في ليلة احتفالية جمعت نخبة نجوم الفن والإعلام، تألّقت النجمة التونسية لطيفة بحصولها على جائزة أفضل مطربة في مصر والوطن العربي عن ألبومها الأخير "قلبي ارتاح"، وذلك خلال فعاليات ملتقى التميز والإبداع العربي برئاسة داليا المتبولي.

وجاء تكريم لطيفة تتويجًا للنجاح الكبير الذي حققه الألبوم منذ طرحه، حيث تصدّرت أغنياته التريند على منصات التواصل الاجتماعي، وحققت ملايين المشاهدات عبر منصات الموسيقى المختلفة.

وأشعلت لطيفة خشبة المسرح خلال الحفل بأغنية "سوري" التي تتصدر التريند منذ طرحها، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين شاركوها الغناء والتصفيق، في أجواء طغت عليها الحماسة والبهجة. وحرص عدد من النجوم المشاركين في الحفل على التفاعل مع لطيفة خلال فقرتها، من بينهم محمد رمضان، أحمد السقا، جمال العدل، باسم سمرة، خالد سليم وغيرهم من الفنانين الذين أثنوا على أدائها وحضورها الطاغي.

تكريم نجوم الفن والإعلام

وشهد الملتقى تكريم مجموعة كبيرة من النجوم الذين تألقوا خلال عام 2025، من بينهم:
أحمد السقا، محمد رمضان، باسم سمرة، خالد سليم، حمادة هلال، عماد زيادة، سمية الخشاب، شيري عادل، خالد زكي، المخرج طارق العريان، أحمد رزق، سلاف فواخرجي، جومانا مراد، إدوارد، روجينا، إيهاب فهمي، عمرو محمود ياسين، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، سامح حسين، محمد قماح، والموزع الموسيقي مدين، بالإضافة إلى تكريم مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري.

كما تم تكريم عدد من الإعلاميين، منهم: أسامة كمال، إيهاب جلال، شيريهان أبو الحسن، بوسي شلبي، والإعلامية التونسية وداد محمد.

وقدمت فقرة الافتتاح المطربة الهولندية لاروسي التي أبدعت في غناء "حلوة يا بلدي"، لتبدأ بعدها فقرات التكريم وسط حضور فنّي كبير وعدسات الإعلام.

ويواصل ألبوم "قلبي ارتاح" تحقيق أصداء واسعة، مؤكداً أن لطيفة تعيش واحدة من أنجح محطاتها الفنية خلال السنوات الأخيرة.

لطيفة قلبي ارتاح

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025

مباراة الاهلي والجيش الملكي

احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي

صورة أرشيفية

عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟

منى زكي

غل وقلة أدب.. وفاء صادق تعلق على الهجوم على منى زكي

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الكهرباء

لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ3 محافظات

الطالبة

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

خالد طلعت

خالد طلعت يثير الجدل: ضربة جزاء الجيش الملكي المغربي صحيحة

بالصور

انتبه .. 15 شئ تجعلك مهددا بالأزمة القلبية

القلب
القلب
القلب

شواطئ طور سيناء.. حين يعانق البحر الجبل وتكتب الطبيعة سطورها بين المدّ والجزر

ظاهرة المد علي لسان البحر و شواطئ طور سيناء
ظاهرة المد علي لسان البحر و شواطئ طور سيناء
ظاهرة المد علي لسان البحر و شواطئ طور سيناء

حفل راب كامل العدد يشعل ليالي "شتاء مدينتي" بمشاركة شهاب والموند وتومي ودي جي سكر

مهرجان شتاء مدينتي
مهرجان شتاء مدينتي
مهرجان شتاء مدينتي

لإبراز جمال البشرة.. وصفات طبيعية لتقليل نمو شعر الوجه

وصفات طبيعية منزلية تساعد في إبطاء نمو الشعر وتقليل ظهوره
وصفات طبيعية منزلية تساعد في إبطاء نمو الشعر وتقليل ظهوره
وصفات طبيعية منزلية تساعد في إبطاء نمو الشعر وتقليل ظهوره

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

أمن سوهاج يفحص فيديو متداولا لأم تستغيث: مدمن محتجز ولادي الخمسة ونفسي أشوفهم

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصريحات دوللي شاهين

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

