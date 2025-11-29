لطيفة تُتوَّج أفضل مطربة في مصر والوطن العربي عن ألبوم "قلبي ارتاح"

في ليلة احتفالية جمعت نخبة نجوم الفن والإعلام، تألّقت النجمة التونسية لطيفة بحصولها على جائزة أفضل مطربة في مصر والوطن العربي عن ألبومها الأخير "قلبي ارتاح"، وذلك خلال فعاليات ملتقى التميز والإبداع العربي برئاسة داليا المتبولي.

وجاء تكريم لطيفة تتويجًا للنجاح الكبير الذي حققه الألبوم منذ طرحه، حيث تصدّرت أغنياته التريند على منصات التواصل الاجتماعي، وحققت ملايين المشاهدات عبر منصات الموسيقى المختلفة.

وأشعلت لطيفة خشبة المسرح خلال الحفل بأغنية "سوري" التي تتصدر التريند منذ طرحها، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين شاركوها الغناء والتصفيق، في أجواء طغت عليها الحماسة والبهجة. وحرص عدد من النجوم المشاركين في الحفل على التفاعل مع لطيفة خلال فقرتها، من بينهم محمد رمضان، أحمد السقا، جمال العدل، باسم سمرة، خالد سليم وغيرهم من الفنانين الذين أثنوا على أدائها وحضورها الطاغي.

تكريم نجوم الفن والإعلام

وشهد الملتقى تكريم مجموعة كبيرة من النجوم الذين تألقوا خلال عام 2025، من بينهم:

أحمد السقا، محمد رمضان، باسم سمرة، خالد سليم، حمادة هلال، عماد زيادة، سمية الخشاب، شيري عادل، خالد زكي، المخرج طارق العريان، أحمد رزق، سلاف فواخرجي، جومانا مراد، إدوارد، روجينا، إيهاب فهمي، عمرو محمود ياسين، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، سامح حسين، محمد قماح، والموزع الموسيقي مدين، بالإضافة إلى تكريم مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري.

كما تم تكريم عدد من الإعلاميين، منهم: أسامة كمال، إيهاب جلال، شيريهان أبو الحسن، بوسي شلبي، والإعلامية التونسية وداد محمد.

وقدمت فقرة الافتتاح المطربة الهولندية لاروسي التي أبدعت في غناء "حلوة يا بلدي"، لتبدأ بعدها فقرات التكريم وسط حضور فنّي كبير وعدسات الإعلام.

ويواصل ألبوم "قلبي ارتاح" تحقيق أصداء واسعة، مؤكداً أن لطيفة تعيش واحدة من أنجح محطاتها الفنية خلال السنوات الأخيرة.