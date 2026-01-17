قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ناقد رياضي: صافرات الاستهجان للنشيد الوطني «سقطة لا تُغتفر».. ولم نتوقع تأهل مصر من دور المجموعات
مكلفوش نفسهم يعتذروا.. محمد رمضان يكشف سر استبعاده من الغناء في نهائي كأس الأمم الإفريقية
«كاف» يعلن طاقم تحكيم نهائي كأس الأمم الأفريقية بين المغرب والسنغال
الجيش السوري يسيطر على سد الفرات ومدينة الطبقة الاستراتيجية في الرقة
وزارة الرياضة تخفّض تكاليف الكشف الطبي للرياضيين.. 4 مستويات لتلبية جميع الاحتياجات
«أبوريدة» يؤكد استمرار حسام حسن مع منتخب مصر حتى مونديال كأس العالم 2026
موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص
عايزة حق ابني.. والدة طالب الإعدادي بالبحيرة تستغيث بعد 50 غرزة لـ ابنها من صديقه | خاص
طالب بـ«تانية إعدادي» يُمـ.ـزق وجه زميله بـ 50 غرزة قبيل انطلاق الامتحانات بالبحيرة | خاص
«الغندور» يؤكد دعم اتحاد الكرة لحسام حسن والجهاز الفني
مسئولون أمريكيون: ترامب يتراجع عن توجيه ضربة لإيران بسبب المخاطر والضغط الإقليمي
انتهاء عصر السيارات الرخيصة في الولايات المتحدة وارتفاع متوسط الأسعار إلى 50 ألف دولار
محافظات

قافلة طبية للكشف على ذوى الهمم من أبناء دمياط

كشف طبي
كشف طبي
زينب الزغبي

نظمت مديريه الصحه بدمياط قافلة طبية للكشف على أبناء مؤسسه الابن الخاص  من ذوي الهمم ، حيث تأتي تلك القافلة في إطار حرص محافظة دمياط علي دعم تلك الفئات وتقديم الرعاية الكاملة لهم ، و ذلك بتنظيم مستشفي رأس البر المركزي بالتعاون مع مؤسسة الابن الخاص للتدريب والتأهيل والتنمية بدمياط.

جاءت تلك الزيارة بحضور الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط ، والدكتورة أمانى القرش وكيل المديرية و الدكتور أحمد عارف مدير عام مستشفى رأس البر المركزي ، و الاستاذ محمد عز الدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي

استهلت الفاعليات بتقديم عرض فني قدمه الأطفال ، هذا إلي حانب تفقد السكرتير العام عيادات القافلة والتي شملت (قسم الأطفال و الرمد والمسالك والجلدية و الجراحة)و ذلك للاطمئنان على جودة الخدمة الخدمة المقدمة لأبنائنا ، .

وخلال تلك الزيارة تم التعريف أيضاً بنوعية الأنشطة الثقافية واليدوية التي توفرها المؤسسة للأطفال ، وذلك في إطار تنمية ودعم روح الابتكار لديهم 

واشاد اللواء دكتور طارق بحيري بالمجهود المقدم من قبل مؤسسة الابن الخاص في رعاية الأطفال و بالخدمات والأنشطة المقدمةلهم  ،كما أكد حرص محافظة دمياط الدائم علي دعم تلك الفئات علي كافة الاصعدة.

وفي الختام تسلم السكرتير العام المساعد درع المؤسسة ،والذى تم اهدائه الى الدكتور أيمن الشهابي ، ونائبته المهندسة شيماء الصديق تقديرًا لجهودهم البارزة في رعاية الفئات الخاصة من أبنائنا

دمياط محافظ دمياط ذوى الهمم الكشف الطبي

