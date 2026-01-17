قافلة طبية للكشف على ذوى الهمم من أبناء دمياط

نظمت مديريه الصحه بدمياط قافلة طبية للكشف على أبناء مؤسسه الابن الخاص من ذوي الهمم ، حيث تأتي تلك القافلة في إطار حرص محافظة دمياط علي دعم تلك الفئات وتقديم الرعاية الكاملة لهم ، و ذلك بتنظيم مستشفي رأس البر المركزي بالتعاون مع مؤسسة الابن الخاص للتدريب والتأهيل والتنمية بدمياط.

جاءت تلك الزيارة بحضور الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط ، والدكتورة أمانى القرش وكيل المديرية و الدكتور أحمد عارف مدير عام مستشفى رأس البر المركزي ، و الاستاذ محمد عز الدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي

استهلت الفاعليات بتقديم عرض فني قدمه الأطفال ، هذا إلي حانب تفقد السكرتير العام عيادات القافلة والتي شملت (قسم الأطفال و الرمد والمسالك والجلدية و الجراحة)و ذلك للاطمئنان على جودة الخدمة الخدمة المقدمة لأبنائنا ، .

وخلال تلك الزيارة تم التعريف أيضاً بنوعية الأنشطة الثقافية واليدوية التي توفرها المؤسسة للأطفال ، وذلك في إطار تنمية ودعم روح الابتكار لديهم



واشاد اللواء دكتور طارق بحيري بالمجهود المقدم من قبل مؤسسة الابن الخاص في رعاية الأطفال و بالخدمات والأنشطة المقدمةلهم ،كما أكد حرص محافظة دمياط الدائم علي دعم تلك الفئات علي كافة الاصعدة.

وفي الختام تسلم السكرتير العام المساعد درع المؤسسة ،والذى تم اهدائه الى الدكتور أيمن الشهابي ، ونائبته المهندسة شيماء الصديق تقديرًا لجهودهم البارزة في رعاية الفئات الخاصة من أبنائنا