ترتيب مجموعة الزمالك والمصري بعد نهاية الجولة الثانية في الكونفدرالية

أسدل الستار على الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي شهدت نتائج مؤثرة في سباق التأهل، أبرزها فوز المصري خارج أرضه وتعادل الزمالك أمام كايزر تشيفز.

المصري يتصدر بعد انتصار ثمين في زامبيا

حقق المصري البورسعيدي انتصاراً مهماً خارج ملعبه على زيسكو الزامبي، ليحصد العلامة الكاملة ويرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، مواصلاً انطلاقته القوية في البطولة.

الزمالك يكتفي بالتعادل أمام كايزر تشيفز

وفي القاهرة، تعادل الزمالك مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة 1/1، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 4 نقاط يحتل بها المركز الثاني في المجموعة، فيما حصد كايزر أول نقطة له، بينما ظل زيسكو في المركز الأخير دون نقاط.

ترتيب المجموعة بعد الجولة الثانية

1. المصري – 6 نقاط

2. الزمالك – 4 نقاط

3. كايزر تشيفز – 1 نقطة

4. زيسكو – 0

تشكيل الزمالك أمام كايزر تشيفز

خاض الزمالك اللقاء بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر

خط الوسط: محمد إسماعيل – محمد شحاتة – ناصر ماهر

خط الهجوم: شيكو بانزا – سيف الجزيري – خوان بيزيرا

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود الشناوي – محمود بنتايج – بارون أوشينج – محمود جهاد – سيف جعفر – عبد الحميد معالي – آدم كايد – أحمد شريف – عدي الدباغ.

وبهذه النتائج، تشتعل المنافسة بين المصري والزمالك على قمة المجموعة، بينما يبحث زيسكو وكايزر تشيفز عن فرصة للعودة إلى السباق في الجولات المقبلة.