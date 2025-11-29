أماميان: الساحة السياسية البريطانية تشهد تحولًا واضحًا بفعل التمدد الكبير للأحزاب اليسارية

قال باباك أماميان، عضو حزب المحافظين في بريطانيا، إن الساحة السياسية تشهد تحولًا واضحًا بفعل التمدد الكبير للأحزاب اليسارية، التي أصبحت صاحبة اليد العليا في توجيه النقاش العام وصنع القرار.

الحركات الأيديولوجية المتطرفة

وأضاف أماميان، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج "عن قرب مع أمل الحناوي" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تلك التيارات تتبنى مواقف متشددة تشبه في حدّتها بعض الحركات الأيديولوجية المتطرفة، معتبرًا أنها تستغل خطاب الدفاع عن الفقراء والأقليات لتوسيع نفوذها داخل مؤسسات الدولة.

نواب مسلمين متشددين

وأكد أماميان أن دخول أربعة نواب مسلمين متشددين إلى البرلمان يعكس قوة الدفع التي يوفرها اليسار لهذه المجموعات، بهدف إحداث توازن سياسي جديد يمنحها وزنًا أكبر في البرلمان والمجتمع، معتبرًا أن هذه التحولات تشكل تحديًا حقيقيًا للقيم التقليدية الراسخة التي قامت عليها المملكة المتحدة.