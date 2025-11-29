اعرف طرق الوقاية من الأزمة القلبية

يساعد الحفاظ على صحة القلب على الوقاية من توقف القلب المفاجئ او مايعرف بالأزمة القلبية.

ووفقا لما ذكره موقع مايو كلينك نعرض لكم خطوات تساعد في الوقاية من الأزمة القلبية:

تناول أطعمة صحية.



التزم بنمط حياة نشط ومارس التمارين الرياضية بانتظام.



تجنَّب التدخين أو استخدام التبغ.



التزم بإجراء الفحوصات بانتظام.



احرص على إجراء فحوصات للكشف عن أمراض القلب.



حافظ على مستوى ضغط الدم و الكوليسترول ضمن المعدلات الطبيعية.

معلومات تهمك



يمكن إجراء اختبارات وراثية للتحقق من الإصابة بمتلازمة فترة QT الطويلة، أحد الأسباب الشائعة لتوقف القلب المفاجئ، إذا كنت تحمل جين فترة QT الطويلة، فقد يوصي اختصاصي الرعاية الصحية بإجراء الاختبار لأفراد عائلتك أيضًا.

إذا كان لديك خطر معروف لتوقف القلب المفاجئ، فقد يوصي اختصاصي الرعاية الصحية بجهاز قلبي يسمى مقوّم نظم القلب ومُزيل الرَّجَفان القابل للزرع (ICD) و يُزرع الجهاز تحت عظم التُرْقُوَة.

قد يفيدك أيضًا شراء جهاز مُزيل الرَّجَفان الخارجي الآلي (AED) للاستخدام المنزلي حيث تساعد أجهزة مُزيل الرَّجَفان الخارجي الآلي على استعادة نظم القلب عند حدوث توقف قلب مفاجئ ولكنها قد تكون مكلفة.