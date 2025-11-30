أخبار البحر الأحمر اليوم| جولات ميدانية وفعاليات دينية.. برامج تدريبية لتعزيز الخدمات

شهدت محافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، حراكًا واسعًا على مختلف المستويات الخدمية والدينية والتعليمية، حيث تواصلت الجهود الرسمية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وتطوير منظومة التعليم الأزهري، إلى جانب فعاليات دينية تهدف لتعزيز الوعي المجتمعي بالقيم الإسلامية.

متابعة صحية مكثفة بمستشفى الغردقة العام

أجرى الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، جولة رقابية شاملة داخل مستشفى الغردقة العام، تابع خلالها جاهزية أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة. وشدد العربي على ضرورة توفير الرعاية القصوى للحالات الحرجة على مدار الساعة، والالتزام ببروتوكولات مكافحة العدوى، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية ستستمر لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.

الأزهر يطلق برنامجًا تدريبيًا لتطوير كنترولات الشهادات

وفي جانب آخر، شهد بيت شباب الأزهر بالغردقة انطلاق البرنامج التدريبي لرؤساء ومساعدي كنترولات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، بحضور الشيخ سعد عبد الحميد خلف الله، مدير عام العلوم الشرعية والعربية. ويستهدف البرنامج تدريب 48 متدربًا على أحدث أساليب العمل داخل الكنترولات، من خلال تدريبات نظرية وتطبيقية لتعزيز دقة إجراءات الامتحانات وضمان انضباط سير العمل.

مجالس الفقه تؤكد مكانة كبار السن في الإسلام

كما نظمت مديرية أوقاف البحر الأحمر مجالس الفقه بمختلف مساجد المحافظة، تحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري.

وتناول المحاضرون خلال الفعاليات مكانة كبار السن في الشريعة الإسلامية، وضرورة إكرامهم وبرّهم، مع التأكيد على مسؤولية الأسرة والمجتمع تجاه توفير الرعاية اللائقة بهم. وشهدت المجالس تفاعلًا كبيرًا من الحاضرين ومناقشة جملة من الأسئلة الفقهية المرتبطة بالموضوع.

استمرار الجهود على كافة الأصعدة

وتؤكد هذه التحركات المتزامنة حرص مختلف القطاعات بالمحافظة على رفع مستوى الأداء وتحسين جودة الخدمات، سواء في المجال الصحي أو التعليمي أو الدعوي، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويعزز مسيرة التطوير داخل البحر الأحمر.