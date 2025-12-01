الابتكار الحقيقي ينتقل إلى هواتف التحمل: Doogee V Max Play و V Max LR يحوّلان الهاتف إلى أداة مغامرات متكاملة

يرى تقرير PhoneArena أن سباق الابتكار في عالم الهواتف الذكية لم يعد محصورًا في هواتف الفلاجشيب اللامعة، بل يتحرك بقوة نحو فئة هواتف التحمل (Rugged Phones)، حيث تقدم Doogee مثالًا واضحًا بسلسلة V Max الجديدة.

لم تعد الشركة، التي راكمت خبرة لسنوات في هذا القطاع، تكتفي بهواتف “لا تنكسر”، بل باتت تضيف مزايا عملية تعوّض عن حمل أجهزة إضافية في حقيبة المغامرات أو حقيبة العمل، مثل كاميرات الرؤية الليلية التي ظهرت لأول مرة في Doogee V30T وأصبحت الآن عنصرًا أساسيًا في أعلى فئاتها.

السلسلة الجديدة تتكون من هاتفين فرعيين هما Doogee V Max Play وDoogee V Max LR، يقدمان الفلسفة نفسها مع اختلاف جوهري في المكوّن الإضافي الأساسي: الأول موجه لعشاق الترفيه في الهواء الطلق مع بروجيكتور مدمج، بينما يركز الثاني على المحترفين في مواقع البناء والمسح الهندسي عبر مستشعر ليزري لقياس المسافات بدقة عالية.

بقية المواصفات الأساسية – من الهيكل إلى البطارية والكاميرا والمعالج – يشتركون فيها إلى حد كبير بوصفهم “تفريعات” من عائلة V Max الأصلية.

Doogee V Max Play: سينما في الحقيبة

يأتي Doogee V Max Play مع بروجيكتور DLP مدمج قادر على عرض صورة ذات تباين مرتفع ودقة واضحة على مختلف الأسطح، سواء كانت صخورًا مسطحة أو جدار خيمة التخييم. الفكرة بسيطة: تحميل الأفلام أو المسلسلات على الهاتف، ثم تحويل أي مساحة خالية إلى شاشة عرض جماعية لرفاق الرحلة دون الحاجة لحمل جهاز عرض مستقل.

يعتمد الهاتف على نظام تركيز تلقائي، مع إتاحة التحويل إلى التركيز اليدوي لتحسين الحدة بحسب طبيعة السطح المستخدم.

ولضمان استمرار الأداء تحت الضغط، تستخدم Doogee نظام IceWing Smart Cooling الذي يجمع بين صفائح نحاسية لتشتيت الحرارة ومراوح ذكية للحفاظ على برودة الجهاز أثناء تشغيل البروجيكتور لفترات طويلة. توفر الشركة نسخ VIP من V Max Play مع قاعدة مغناطيسية للعرض وسماعة Bluetooth مغناطيسية، بحيث يمكن إعداد “سينما تخييم” في دقائق بمجرد تثبيت الهاتف وتشغيل العرض.

Doogee V Max LR: أداة قياس احترافية في جيبك

في المقابل، يستبدل Doogee V Max LR وحدة البروجيكتور بحسّاس ليزري لقياس المسافات بدقة تصل إلى 1 ملم، مع مدى قياس يصل إلى 40 مترًا. يمكن للهاتف حساب الطول والمساحة والحجم بضغطة واحدة، سواء في مساحات داخلية ضيقة أو مواقع بناء مفتوحة، ما يجعله أداة عملية للمهندسين والفنيين الذين يتنقلون باستمرار بين مواقع مختلفة. الدقة المُعلنة تتراوح بين ±3 و±15 ملم، وهي كافية لأغلب الاستخدامات المهنية اليومية.

يتكامل هذا الليزر مع واجهات قياس مدمجة في النظام، ما يسمح بتخزين القياسات وربطها بصور وملاحظات مباشرة من الهاتف، ليتحول الجهاز إلى دفتر ملاحظات رقمي ثلاثي الوظيفة: هاتف، كاميرا، وأداة قياس في آن واحد.

هيكل مدرّع وإضاءة تخييم قوية

كلا الهاتفين مبنيان على نفس قاعدة Doogee V Max، بهيكل من خليط الألومنيوم مع حواف معززة وملمس ممسِك لتقليل فرص الانزلاق.

يحمل الجهاز تصنيف IP68/IP69K إلى جانب مطابقة معيار MIL‑STD‑810G العسكري، ما يعني قدرة على تحمّل الغبار والماء والضغط النفاث ودرجات الحرارة والظروف البيئية القاسية إلى حد بعيد.

للمغامرين، يقدّم الهاتف مجموعة مصابيح تخييم مدمجة بقوة إجمالية تبلغ 2400 لومن (مصباحان كل منهما 1200 لومن)، قادرة على إضاءة ما يصل إلى 8 أمتار، مع 5 مستويات سطوع وثلاثة أوضاع تشغيل هي: إضاءة ثابتة، ووميض، ونمط SOS للطوارئ.

وبجانب ذلك، يأتي الهاتف بكاميرا رؤية ليلية (Night Vision) بدقة 20 ميجابيكسل، إضافة إلى كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابيكسل، وعدسة واسعة 8 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية 32 ميجابيكسل، لتغطية التصوير النهاري والليلي في مختلف الظروف.

بطارية “خارجة عن المعتاد” ومعالج 4 نانومتر

من أبرز مواصفات عائلة V Max بطاريتها الضخمة بسعة 20,500 mAh، أي ما يقارب أربعة أضعاف ما تحتويه أغلب هواتف الفئة الرائدة التقليدية. هذه السعة تجعل الهاتف قادرًا – بحسب الشركة – على الصمود لأيام من الاستخدام دون شحن، مع إمكانية استخدامه كبنك طاقة متنقل لشحن أجهزة أخرى عبر توصيلات عكسية. وعند الحاجة لإعادة شحنه نفسه في وقت محدود، يدعم الهاتف شحنًا سلكيًا بقدرة 45 واط، ما يسمح باستعادة نسبة كبيرة من البطارية خلال وقت قصير نسبيًا مقارنة بحجمها.

يعمل كلا الطرازين بمعالج MediaTek Dimensity 7300 المصنّع بدقة 4 نانومتر، ما يضمن كفاءة عالية في استهلاك الطاقة وأداءً سلسًا في تعدد المهام وتشغيل التطبيقات الشائعة، دون جعل الهاتف مجرد “طوبة كبيرة” بعتاد ضعيف.

بهذه التوليفة، يحاول Doogee إثبات أن هواتف التحمل لم تعد تساوي “قوة بلا ذكاء”، بل يمكن أن تجمع بين صلابة ميدانية حقيقية وتجربة ذكية متكاملة.

في النهاية، يؤكد التقرير أن Doogee V Max Play وV Max LR يقدمان مثالًا واضحًا على أن الابتكار في عالم الهواتف الذكية يتحرك بهدوء نحو الفئات المتخصصة، حيث تُقدّم وظائف ملموسة تحل مشاكل واقعية للمستخدمين، سواء كانوا مغامرين في الهواء الطلق أو مهنيين في مواقع العمل، بدل الاكتفاء بتغييرات تجميلية في الهواتف التقليدية كل عام.