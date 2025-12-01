ياسر عبد الرؤوف: أوسكار يحب مجاملة الأندية الشعبية.. ومباريات تغيرت نتائجها بسبب التحكيم

أكد ياسر عبد الرؤوف الحكم الدولي السابق، أن أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام يخشى الأندية الشعبية لا سيما القطبين.



وقال ياسر عبدالرؤوف في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: أوسكار يحب مجاملة الأندية الشعبية ولكن هذا غير صحيح، كل الأندية واحدة.

وأضاف: أوسكار رويز قليل الخبرات في الإدارة، والموسم ماشي بشكل مش كويس، قريبًا أحمد الغندور سيعتزل التحكيم بشكل نهائي وهذه معلومة متأكد منها

وتابع: ١٤ مباراة تغيرت نتائجهم بسبب أخطاء تحكيمية، أوسكار مطهق حكام كتير زي أمين عمر ومحمد معروف..

واختتم: ٤ دول أفريقية فقط تستطيع تطبيق تقنية الفيديو مصر وجنوب أفريقيا والمغرب وتونس..