2.7 % انخفاضا فى إصابات العمل عام 2024 عن العام السابق 2023

أصدر الجهــاز المـركزى للتعبئة العـامة والإحصاء اليـوم الاثنين المـوافق 1 / 12 / 2025 النــشرة السنـوية لإحصاءات إصابات العمل في منشأت القطاع الحكومى والقطاع العام / الاعمال العام والقطاع الخاص (50 عامل فأكثر ) والقطاع الإستثمارى عام 2024 ومن اهم المؤشرات الإحصائية مايلى :

بلغ اجمالى عدد حالات اصابات العمل 8091 حالة عام 2024 وقد بلغ (عدد الذكور 7019 حالة ، 1072حالة من الإناث) مقابل 8317 حالة عام 2023 بانخفاض قدره 226 حالة بنسبة انخفاض قدرها 2.7%.

51.6% من الإصابات في القطاع الخاص عام 2024

بلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي 1370 حالة بنسبة 16.9 ٪ ، القطاع العام /الأعمال العام 2423 حالة بنسبة 29.9 ٪ والقطاع الخاص (50 عامل فأكثر) 4175 حالة بنسبة 51,6 ٪ والقطاع الاستثماري 123 حالة بنسبة 1.5 ٪ من إجمالي عدد الحالات .

86.8% من الإصـــــــابـــات للــــــــذكـــــور عام 2024

بلغ عدد حالات إصابات العمل للذكور 7019 حالة بنسبة 86.8% وصابات الإناث 1072 حالة بنسبة 13.2% من إجمالي عدد الحالات.

سجلت محافظة القاهرة أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 1969 حالة بنسبة 24.3٪ ، يليها محافظة القليوبية بعدد 1298 حالة بنسبة 16.0٪ من إجمالي الحالات ، بينما لم تسجل محافظات كفر الشيخ والفيوم وأسوان أى حالات إصابات عمل.

سجلت مـهنـة الـفنيـون ومـساعدو الإخـصـائـيين اكبر عدد من حالات اصابات العمل حيث بلغت 2911 حالة بنسبة 36.0٪ ، يليها مهنة عمال تشغيل المصانع وتشغيل الماكينات بعدد 1906 حالة بنسبة 23.6 ٪ ، بـينما بلغ أقل عدد من الإصابات بين رجال التشربع وكبار المسئولين والمديرين بعدد 52حالة بنــسبــة 6 ,0 ٪ من إجــمــالـي عـــدد الحــــالات .

سجل نـشاط الصنـاعـات الـتحـويلية أكـبر عدد من حـالات إصـابـات العمل حيث بلغت 3687 حالة بنسبة 45.6٪، يليه نشاط الفنادق والمطاعم بعدد 1093 حالة بنسبة 13.5٪ ، بينما لم يسجل نشاط خدمات أفراد الخدمة المنزليه أى حالات إصابات عمل من إجمالي الحالات.

بلغ اكبر عدد لحالات الإصابة في( سقوط الاشخاص) 2600 حالة بنسبة 32.1٪ ، يليها ( الخطأ او التصادم بأشياء ) بعدد 2237 حالة بنسبة 27,6 ٪ ، بينما كان أقل عدد لحالات الإصابة في ( حوادث لم تؤدى الى إصابات بشرية ) بعدد 3 حالات بنسبة 0,04٪ من إجمالي عدد الحالات.