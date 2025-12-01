قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الشباب يتفقد نادي شرم الشيخ الرياضي ويفتتح ملاعب بادل تنس
الكرملين: لا نستطيع الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بإقامة بشار الأسد
تشكيل منتخب تونس وسوريا في بطولة كأس العرب
الرئيس السيسي يهنئ منتخب الكاراتيه بتصدر بطولة العالم: إنجاز تاريخي يليق بمصر
كيف تحولت براءة الأطفال إلى صرخة استغاثة داخل مدرسة دولية بالمنتزه؟
افتتاح 14 مدرسة جديدة | التعليم تبحث تطورات مشروع المدارس المصرية اليابانية
سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء.. وهذه عقوبة غش الأدوية
الأربعاء.. جدول أعمال مكثف للجان الشيوخ لمناقشة "قانون الكهرباء وسياسة الوطنية للإعلام"
الرعاية الصحية: حجم الاستهلاك المحلي للأدوية يصل إلى 400 مليار جنيه
منافس مصر .. 13 معلومة عن منتخب الكويت قبل لقاء الغد بـ كأس العرب
احذر الشبورة.. تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع
حسام حسن الهداف الأول.. 9 انتصارات و27 هدفا حصيلة مصر بـ كأس العرب
اقتصاد

2.7 % انخفاضا فى إصابات العمل عام 2024 عن العام السابق 2023

الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء
الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء
آية الجارحي

أصدر الجهــاز المـركزى للتعبئة العـامة والإحصاء اليـوم الاثنين المـوافق 1 / 12 / 2025 النــشرة السنـوية لإحصاءات إصابات العمل في منشأت القطاع الحكومى والقطاع العام / الاعمال العام والقطاع الخاص (50 عامل فأكثر ) والقطاع الإستثمارى عام 2024 ومن اهم المؤشرات الإحصائية مايلى :        

بلغ اجمالى عدد حالات اصابات العمل 8091 حالة عام 2024 وقد بلغ (عدد الذكور 7019 حالة ، 1072حالة من الإناث) مقابل 8317 حالة عام 2023 بانخفاض قدره 226 حالة بنسبة انخفاض قدرها 2.7%.

51.6% من الإصابات في القطاع الخاص عام 2024

 بلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي 1370 حالة بنسبة 16.9 ٪ ، القطاع العام /الأعمال العام 2423 حالة بنسبة 29.9 ٪ والقطاع الخاص (50 عامل فأكثر) 4175 حالة بنسبة 51,6 ٪ والقطاع الاستثماري 123 حالة بنسبة 1.5 ٪ من إجمالي عدد الحالات . 

86.8% من الإصـــــــابـــات للــــــــذكـــــور عام 2024

 بلغ عدد حالات إصابات العمل للذكور 7019 حالة بنسبة 86.8% وصابات الإناث 1072 حالة بنسبة 13.2% من إجمالي عدد الحالات. 

سجلت محافظة القاهرة أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 1969 حالة بنسبة 24.3٪ ، يليها محافظة القليوبية بعدد 1298 حالة بنسبة 16.0٪ من إجمالي الحالات ، بينما لم تسجل محافظات كفر الشيخ والفيوم وأسوان أى حالات إصابات عمل.

سجلت مـهنـة الـفنيـون ومـساعدو الإخـصـائـيين اكبر عدد من حالات اصابات العمل حيث بلغت 2911 حالة بنسبة 36.0٪ ، يليها مهنة عمال تشغيل المصانع وتشغيل الماكينات بعدد 1906 حالة بنسبة 23.6 ٪ ، بـينما بلغ أقل عدد من الإصابات بين رجال التشربع وكبار المسئولين والمديرين بعدد 52حالة بنــسبــة 6 ,0 ٪ من إجــمــالـي عـــدد الحــــالات .  

سجل نـشاط الصنـاعـات الـتحـويلية أكـبر عدد من حـالات إصـابـات العمل حيث بلغت 3687 حالة بنسبة 45.6٪، يليه نشاط الفنادق والمطاعم بعدد 1093 حالة بنسبة 13.5٪ ، بينما لم يسجل نشاط خدمات أفراد الخدمة المنزليه أى حالات إصابات عمل من إجمالي الحالات. 

 بلغ اكبر عدد لحالات الإصابة في( سقوط الاشخاص) 2600 حالة بنسبة 32.1٪ ، يليها ( الخطأ او التصادم بأشياء ) بعدد 2237 حالة بنسبة 27,6 ٪ ، بينما كان أقل عدد لحالات الإصابة في ( حوادث لم تؤدى الى إصابات بشرية ) بعدد 3 حالات بنسبة 0,04٪ من إجمالي عدد الحالات.

الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء إصابات العمل الإصابات مصابين العمل

