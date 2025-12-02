إقبال متزايد من المواطنين على محطات القطار الكهربائي الخفيف LRT اليوم | صور

شهدت عدد من محطات القطار الكهربائي الخفيف LRT مساء الإثنين حركة ملحوظة من المواطنين، حيث أظهرت صور من داخل المحطات زيادة في أعداد الركاب خلال ساعات الذروة، بالتزامن مع انتظام التشغيل وتحسن خدمات الربط مع باقي وسائل النقل.

المحطات الرئيسية

وسجّلت المحطات الرئيسية—خاصة محطات عدلي منصور، العبور، المستقبل، والشروق—معدلات دخول مرتفعة مقارنة بالأيام الماضية، بينما استمر انتظام حركة القطارات وفق الجداول المعلنة دون تأخير.

ويوفر القطار بديلاً أسرع وأكثر راحة خاصة للانتقال بين شرق القاهرة والمدن الجديدة، مع تحسن ملاحَظ في خدمات النظافة، وأنظمة المعلومات داخل المحطات، ووسائل الأمان.

يُعد القطار الكهربائي الخفيف LRT أحد مشروعات النقل الحديثة التي نفذتها الدولة لربط القاهرة بالقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية. ويمتد الخط الحالي من محطة عدلي منصور حتى مدينة العاشر من رمضان، مع ربطه بوسائل نقل متنوعة مثل المترو، والأتوبيس الترددي BRT، والمونوريل. ويستهدف المشروع تخفيف الضغط عن الطرق السريعة، وتوفير وسيلة نقل كهربائية صديقة للبيئة تلبي احتياجات التوسع العمراني في شرق القاهرة.