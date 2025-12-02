انتبه.. شبورة كثيفة تهدد الرؤية على الطرق حتى 9 صباحًا

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من أن الشبورة المائية قد تكون كثيفة أحيانا (اعتبارا من الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة ٩ صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تتؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

ضرورة الحذر أثناء القيادة

لذا يجب توخي الحذر أثناء القيادة، ومن المتوقع أن تكون الفرص مهيأة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري .

وعند درجات الحرارة توقعت هيئة الأرصاد أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى اليوم الثلاثاء ٢٣ درجة مئوية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 23 14

العاصمة الإدارية 23 11

6 أكتوبر 24 11

بنهــــا 22 13

دمنهور 22 13

وادي النطرون 23 12

كفر الشيخ 22 13

المنصورة 22 13

الزقازيق 23 14

شبين الكوم 22 13

طنطا 22 13

دمياط 21 16

بورسعيد 22 17

الإسماعيلية 23 12

السويس 23 11

العريش 22 14

رفح 22 15

رأس سدر 22 14

نخل 23 07

كاترين 19 07

الطور 25 16

طابا 23 13

شرم الشيخ 27 20

الإسكندرية 22 13

العلمين 21 12

مطروح 22 13

السلوم 22 13

سيوة 21 07

رأس غارب 25 17

الغردقة 26 18

سفاجا 25 18

مرسى علم 26 19

شلاتين 28 23

حلايب 26 24

أبو رماد 28 22

رأس حدربة 25 24

الفيوم 23 10

بني سويف 23 10

المنيا 24 11

أسيوط 23 11

سوهاج 25 12

قنا 26 13

الأقصر 27 13

أسوان 28 15

الوادي الجديد 27 15

أبوسمبل 28 16

