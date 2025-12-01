كنت مرعوب.. مخرج مسرحية أم كلثوم: تجربة الإخراج كانت صعبة

كشف المخرج أحمد فؤاد، مخرج مسرحية أم كلثوم، أنه كان مرعوبًا من خوض تجربة إخراج مسرحية دايبين في صوت الست – أم كلثوم، قائلا: من أول مرة تحدثت فيها مع الدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست تحمست وقعدت على طرف الكرسي وقلت له أرجوك بسرعة نعمل الفكرة لأنه حلم بالنسبة لي.



تابع خلال لقاء ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: حلم كبير جدًا يراودني من زمان، وكان الهدف والعنوان العريض هو استمتاع الجمهور، ماقدرش أقدم عمل يشبه محاضرة أو ندوة.



وتابع: الفن لازم يبقى فيه استمتاع، واستمتاع شديد. في بداية عملي كنت بعمل نصوص عميقة، ووالدي رحمة الله عليه وكان في القوات الجوية، أعزمه هو والدتي يحضروا العروض، وكانوا يقولوا برافو يا بني وخلاص. ولكن بعد دخولي مركز الإبداع، والفضل يعود في ذلك لخالد جلال وعصام السيد، بدأ السؤال: ماذا نقدم؟ ولمن؟ وبعدها يقينًا تأكدت أن الاستمتاع في الفن ضرورة وواجب.



ولفت إلى أن تجربة إخراج أم كلثوم تجربة صعبة، قائلا: كنا متفقين على عنوان، وهو كيف نقدم أم كلثوم في سنة 2025 بأدوات جاذبة، بالـQR Code وكافة التقنيات لجذب الشباب، وأن تكون الصورة مبهرة.

أردف : " كانت الفكرة كيف نقدم أم كلثوم في عام 2025 ونحافظ على الهوية الخاصة بها عبر المزج بين الحاضر والماضي في باهى صورة "