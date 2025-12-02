متحدث الإنتاج الحربي: إيديكس 2025 مشهد فخر واطمئنان

أكد محمد صقر، المستشار الإعلامي لوزارة الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن معرض "إيديكس 2025" يمثل مشهدًا يدعو للفخر والاطمئنان معًا، مشيراً إلى أن افتتاح النسخة الرابعة من المعرض كان متميزًا وشهد مشاركة واسعة.

وأوضح محمد صقر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن جناح وزارة الإنتاج الحربي ضم أكثر من 100 منتج، حيث أعلن وزير الدولة للإنتاج الحربي عن إطلاق مجموعة جديدة من المنتجات، على رأسها راجمة الصواريخ "ردع 300"، والتي تُعد أحدث منظومات الوزارة، متعددة الأعيرة، وقادرة على استهداف أهداف على مسافة تصل إلى 300 كيلومتر.

وأضاف محمد صقر، أن الجناح عرض 6 منتجات جديدة، منها مركبة "سيناء 806" للإصلاح والنجدة، والتي تعمل بالتنسيق مع تشكيلات المركبات المدرعة "سيناء 200"، ومزودة بونش سحب ومعدات وقطع غيار كاملة، وصُنعت مصر 100% مع توجيه الفائض للتصدير.

وشدد محمد صقر على أنه تم الإعلان عن مدفع "K9" كأحدث منظومات المدفعية عالميًا، وسيتم تزويد التشكيلات الدفاعية به خلال النصف الأول من 2026، فيما تم تصنيع ذخيرة K9 داخل مصانع الإنتاج الحربي مركبة "سيناء 306" للإصلاح والنجدة، موضحًا أن المهمة الرئيسية لوزارة الإنتاج الحربي تتمثل في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من المعدات والأسلحة والذخيرة.