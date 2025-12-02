قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 2-12-2025
وزير الزراعة: زيادة 25% في إنتاج الفراولة.. وأزمة الأسعار تفرض العودة لمنظومة الزراعة التعاقدية
طريقة استخراج قيد عائلي مميكن
أيمن الرمادي: أنا زعلان على الزمالك.. ومفيش بديل لعمر جابر
زيادة جديدة للمعاشات.. موعد تطبيق رفع الحدين الأدنى والأقصى وبدء الصرف رسميا
أمريكا تعتزم بدء المرحلة الثانية من خطة ترامب في غزة.. تفاصيل
انتبه.. شبورة كثيفة تهدد الرؤية على الطرق حتى 9 صباحًا
الأوراق المطلوبة لحصول الأجنبية زوجة المصري على الجنسية
مسؤولان أمريكيان: واشنطن قلقه من الضربات الإسرائيلية المتكررة على سوريا
مؤسسة غامضة تعمل على تهجير أهل غزة لجنوب أفريقيا.. تفاصيل
إيحاءات فاضحة.. ضبط متحرش سوهاج الجديدة بعد فيديو فتيات الجامعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متحدث الإنتاج الحربي: إيديكس 2025 مشهد فخر واطمئنان

معرض ايديكس
معرض ايديكس
عبد الخالق صلاح

أكد محمد صقر، المستشار الإعلامي لوزارة الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن معرض "إيديكس 2025" يمثل مشهدًا يدعو للفخر والاطمئنان معًا، مشيراً إلى أن افتتاح النسخة الرابعة من المعرض كان متميزًا وشهد مشاركة واسعة.

وأوضح محمد صقر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن جناح وزارة الإنتاج الحربي ضم أكثر من 100 منتج، حيث أعلن وزير الدولة للإنتاج الحربي عن إطلاق مجموعة جديدة من المنتجات، على رأسها راجمة الصواريخ "ردع 300"، والتي تُعد أحدث منظومات الوزارة، متعددة الأعيرة، وقادرة على استهداف أهداف على مسافة تصل إلى 300 كيلومتر.

وأضاف محمد صقر، أن الجناح عرض 6 منتجات جديدة، منها مركبة "سيناء 806" للإصلاح والنجدة، والتي تعمل بالتنسيق مع تشكيلات المركبات المدرعة "سيناء 200"، ومزودة بونش سحب ومعدات وقطع غيار كاملة، وصُنعت مصر 100% مع توجيه الفائض للتصدير.

وشدد محمد صقر على أنه تم الإعلان عن مدفع "K9" كأحدث منظومات المدفعية عالميًا، وسيتم تزويد التشكيلات الدفاعية به خلال النصف الأول من 2026، فيما تم تصنيع ذخيرة K9 داخل مصانع الإنتاج الحربي مركبة "سيناء 306" للإصلاح والنجدة، موضحًا أن المهمة الرئيسية لوزارة الإنتاج الحربي تتمثل في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من المعدات والأسلحة والذخيرة.

متحدث “الإنتاج الحربي إيديكس محمد صقر المستشار الإعلامي لوزارة الدولة للإنتاج الحربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ السردة

الفراخ السردة.. خطر موجود في المحلات خلف ستارة الخصومات

أرشيفية

فتاة تدلي بأقوالها أمام النيابة في واقعة معاشرة والدها لشقيقتها |خاص

المتهمين

النيابة العامة تكتشف متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بالسلام

الإيجار القديم

محافظتك منهم ولا لأ؟.. رفع الإيجار القديم 20 ضعفًا لهذه المناطق بعد انتهاء الحصر

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار

حالة الطقس غدا.. هيئة الأرصاد تتوقع أمطارا وشبورة

البنك الأهلي المصري

حساب المستقبل في البنك الأهلي.. مفاجآت للشباب دون رسوم أو حد أدنى للرصيد

الذهب

توقعات بوصول سعر الجنيه الذهب لـ 50 ألف جنيها.. تفاصيل

أرملة إسماعيل الليثي تكشف تفاصيل عن تعرضها لأزمة جديدة بعد وفاة زوجها

أرملة إسماعيل الليثي تكشف تفاصيل عن تعرضها لأزمة جديدة بعد وفاة زوجها

ترشيحاتنا

سامسونج

سامسونج تتيح تتبع الأمتعة الذكي لركاب الخطوط الجوية التركية

شيري iCar V27

بتصميم الـ SUV.. ماذا تقدم شيري iCar V27؟

جيلي إمجراند

تبدأ من 61 ألف ريال.. أسعار ومواصفات أرخص سيدان تقدمها جيلي في السعودية

بالصور

"ردع 300" و"سينا 806".. أحدث المنتجات العسكرية للإنتاج الحربي بمعرض إيديكس 2025| شاهد

أحدث المنتجات العسكرية ل- الإنتاج الحربي بعرض إيديكس 202
أحدث المنتجات العسكرية ل- الإنتاج الحربي بعرض إيديكس 202
أحدث المنتجات العسكرية ل- الإنتاج الحربي بعرض إيديكس 202

رمضان 2026 .. مي عمر تحتفل بانطلاق تصوير مسلسلها الست موناليزا

كواليس الست موناليزا
كواليس الست موناليزا
كواليس الست موناليزا

بطولة شريف سلامة وريهام عبد الغفور.. تعرف على موعد عرض مسلسل سنجل ماذر فاذر

شريف سلامة
شريف سلامة
شريف سلامة

مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

فيديو

مدرعات ومنصات إطلاق مسيرات

مدرعات ومنصات إطلاق مسيرات .. أبرز معروضات إيجلز انترناشيونال في إيديكس 2025‎

نشوى مصطفى

نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر

آيتن عامر

أسرار الطلاق والبدايات القاسية… آيتن عامر تنهار باكية على الهواء في صاحبة السعادة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد