أهم الأسلحة القوية التي تصنعها مصر.. هشام الحلبي يكشف عنها

كشف اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، عن أهم الأسلحة القوية التي تصنعها مصر وعرضت في معرض ايديكس.

وقال هشام الحلبي، في مداخلة هاتفية عبر قناة "ام بي سي مصر"، إن مصر دخلت كذلك مرحلة متقدمة في تصنيع الطائرات بدون طيار محليًا، حيث طورت نماذج مختلفة مثل «30 يونيو» و«نوت»، قبل الانتقال إلى فئة جديدة من المسيرات أحادية الاتجاه التي تستخدم لمرة واحدة لضرب الأهداف، إضافة إلى المسيرات التي تنفذ مهامها ثم تعود إلى قواعدها.

وأشار إلى أن أبرز ما تم الإعلان عنه مؤخرًا هو عائلة المسيرات المصرية «جبار»، والتي تضم 3 طرازات بقدرات مختلفة.

وتابع: فـ«جبار 150» يمكنها حمل 150 كجم والتحليق لمدة 10 ساعات بمدى يصل إلى 1500 كيلومتر، بينما «جبار 200» تتمتع بقدرة حمل 200 كجم ومدة طيران تصل إلى 14 ساعة ومدى 2000 كيلومتر بسرعة تتخطى 200 كيلومتر في الساعة.

وواصل: أما «جبار 250»، فهي وفقًا للحلبي تمثل نقلة كبيرة، إذ تأتي بمحرك نفاث وقدرة حمل 250 كجم، وتصل سرعتها إلى أكثر من 500 كيلومتر في الساعة بمدى يبلغ 1500 كيلومتر، لتصبح واحدة من المسيرات النادرة عالميًا في فئة الطائرات أحادية الاتجاه ذات المحرك النفاث.