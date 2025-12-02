هبوط أرضي مفاجئ في حي النرجس بالتجمع الخامس

تابعت قيادات وزارة الإسكان عن كثب حادث الهبوط الأرضي الذي وقع مؤخرًا في حي النرجس بالتجمع الخامس، في إطار حرص الوزارة على متابعة الموقف أولًا بأول وضمان سرعة التعامل معه.



وأكد مصدر مسؤول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن هناك تحركًا ميدانيًا عاجلًا من قيادات الهيئة إلى موقع الحادث لمتابعة التطورات على أرض الواقع والتأكد من اتخاذ جميع إجراءات التأمين اللازمة.



وأضاف المصدر أن الفرق الفنية والطوارئ التابعة لجهاز القاهرة الجديدة تعمل حاليًا على تأمين محيط الهبوط وفحص شبكات المرافق المتواجدة أسفل المنطقة، تمهيدًا للانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة الوضع إلى طبيعته.

وزارة الإسكان تتابع حادث الهبوط الأرضي بحي النرجس



وأشار المصدر إلى أن كافة الجهات المعنية تتابع الموقف لحظة بلحظة، لضمان معالجة أسباب الهبوط بالكامل وعودة الحركة داخل المنطقة بشكل آمن.