الكرملين: العقوبات المفروضة على قطاع النفط الروسي غير قانونية

أكد المتحدث بإسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن هناك رؤية مشتركة بين روسيا والهند في الشؤون الدولية ، معربا عن امتنان بلاده للهند على موقفها الودي تجاه روسيا.

وقال بيسكوف في بيان له : من الصعب المبالغة في تقدير التعاون الدفاعي بين روسيا والهند و موسكو لا تزال موردا مهما للطاقة بالنسبة للهند. ونأمل في مواصلة المشاريع النووية مع الهند.

وتابع: روسيا تأمل في مواصلة محطة كودانكولام للطاقة النووية في الهند. ونتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري بين روسيا والهند إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

وزاد : لا ينبغي أن تتأثر العلاقات التجارية بين روسيا والهند بدول ثالثة. التسوية في التجارة المتبادلة بين روسيا والهند تتم جميعها تقريبا بالعملات الوطنية.

وأكمل بيسكوف: بعد الدول والتكتلات تحاول عرقلة تطوير التجارية بين روسيا والهند لكننا بحاجة إلى التركيز على مصالحنا الخاصة. و روسيا تأمل أن تكون زيارة بوتين إلى الهند ناجحة.

وصرح قائلا : الكرملين يتوقع أن يناقش بوتين ومودي القضايا الإقليمية والدولية خلال محادثتهما في الهند. ومن المقرر توقيع حزمة مهمة من الوثائق خلال زيارة بوتين إلى الهند. وموسكو مهتمة بتوسيع العلاقات الثنائية مع الهند دون تدخل خارجي.

وأضاف بيسكوف : موسكو تعتبر العقوبات المفروضة على قطاع النفط الروسي غير قانونية. ونبذل قصارى جهدها لمواصلة تجارة الطاقة رغم العقوبات.

وختم بيسكوف تصريحاته : لدى روسيا خبرة واسعة بالعمل في ظل العقوبات غير القانونية. و روسيا تقدر موقف الهند بشأن حل الصراع الأوكراني.