لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين.. أبرز تصريحات وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الألماني
وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريراً حول جهود ملف القضية السكانية في نوفمبر 2025
بعد أنباء تعيينه.. القصة الكاملة لأزمة سامح حسين مع جامعة حلوان
عضو المجلس الفلسطيني: المشهد في غزة قاتم رغم وقف إطلاق النار واستمرار خروقات الاحتلال
وزير الخارجية: نطالب بضرورة التوصل إلى هدنة شاملة في السودان
وزير الخارجية: وحدة الأراضي الفلسطينية خط أحمر.. ونرفض تمامًا تقسيم غزة
بعد الضجة الواسعة| المعلمة نسرين صاحبة فيديو تنمر مدرسة الإسكندرية تكشف لـ"صدى البلد": هل استفزت الطلاب؟.. وهذا كان ردها
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي وإطلاق منتدى أعمال مشترك
إيران تصل إلى عالم نووي إسرائيلي.. باقة زهور ورسالة تهديد تكشف التفاصيل
متابعة ميدانية لرئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أثناء نوة قاسم
الإنفاق على السباحة خسارة.. شوبير: حان الوقت لدعم الألعاب الفردية وتحقيق الميداليات الدولية
التحقيق في انهيار سقف جراج بالهرم وتهشم سيارة أرملة إسماعيل الليثي| صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

بعد الضجة الواسعة| المعلمة نسرين صاحبة فيديو تنمر مدرسة الإسكندرية تكشف لـ"صدى البلد": هل استفزت الطلاب؟.. وهذا كان ردها

ياسمين القصاص

بعد انتشار مقطع فيديو، الذي أثار جدلا واسعا حول إهانة معلمة داخل إحدى المدارس، تواصلت "صدى البلد"، مع  المعلمة نسرين فاضل لتتأكد منها عن ما حدث، ووجهت لها سؤالا مباشرا وهو "هل قامت باستفزاز هؤلاء الطلاب، أو قامت بأي فعل يضرهم بأي صورة.

وفي ظل استمرار التحقيقات، وجهت المعلمة رسالة تطالب فيها بإنصافها وحماية مكانة المعلم، مع التأكيد على ضرورة التمييز بين الطلاب المتورطين وغير المذنبين.

وقالت نسرين فاضل، المعلمة صاحبة فيديو إهانة  الطلاب لها، إنها  لم تلحق بهم أي ضرر من قبل، ولم تقم باستفزازهم على الإطلاق، كما لم يصدر عنها أي تصرف غير لائق تجاههم، مؤكدة أنهم قاموا بإهانتها دون أي سبب يبرر ذلك، وأشارت إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، وأنها تنتظر صدور حكم عادل ينصفها.

وقالت المعلمة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد":  "بشكر وزير التربية والتعليم على قراره بفصل الطلاب المتورطين لمدة عام، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تقصيره".

وأشارت فاضل، إلى أن كرامة المعلم خط أحمر ويجب الحفاظ عليها، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة، ولفتت إلى أن بعض الطلاب الذين ظهروا في المقطع ليسوا مذنبين، حيث إن دخولهم للمكتب كان بهدف الدفاع عنها.

واختتمت: "حابة أطمن إن القرار لن يشمل الطلاب غير المذنبين، لأنهم مثل أولادي، ولا يجوز أن يتعرضوا للأذى دون أن يكون لهم أي ذنب، ولم أكن أريد في صدور قرار بالفصل النهائي، لما قد يسببه ذلك من أضرار على مستقبلهم الدراسي، وكنت ما أريده فقط هو استعادة هيبة المعلم وعودة الانضباط والقيم الأخلاقية بين الطلاب".

 والجدير بالذكر، أن أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا، أكدت خلاله أنه في ضوء مقطع الفيديو الذي تم تداوله داخل أحد الفصول بمدرسة عبد السلام المحجوب بمحافظة الإسكندرية، والذي ظهر خلاله عدد من الطلاب يمارسون سلوكيات غير منضبطة متعمدين خلالها إهانة إحدى المعلمات بالمدرسة، وجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة تجاه الواقعة.

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف إحالة الواقعة كاملة إلى الشئون القانونية لاتخاذ أقصى أنواع الجزاءات بحق كل من يثبت تقصيره أو تورطه من إدارة المدرسة والإدارة التعليمية.

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بفصل الطلاب المشاركين في الواقعة فصلا نهائيا لمدة عام، مع عدم السماح بقيدهم بأي مدرسة أخرى قبل العام الدراسي 2026 / 2027.

المعلمات المعلمة إهانة معلمة كرامة المعلم كرامة المعلم خط أحمر وزارة التربية والتعليم وزرير التربية والتعليم

بعد أنباء تعيينه.. القصة الكاملة لأزمة سامح حسين مع جامعة حلوان

فيروس ماربورج.. الأعراض والوقاية وكيفية الحماية من نزلات البرد المنتشرة

شراكة جديدة بين العربية للتصنيع وداسو الفرنسية داخل EDEX 2025.. لتوقيع عقد صناعات دفاعية| صور

إلهام شاهين تخطف الأنظار وسط عائلتها فى مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

