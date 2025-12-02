وكيل وزارة الشباب بكفر الشيخ يشهد احتفالية اليوم العالمى لمناهضة العنف.. صور

شهد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الندوة المجتمعية احتفاءً باليوم العالمي "لمناهضة العنف القائم على النوع " بدعوة من مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، التى نظمتها صباح اليوم بقاعة الرنين بالمستشفى العام.

جاء ذلك برعاية اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، وبحضور الدكتور محمد أبو السعد وكيل وزارة الصحة.

أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، فى كلمته أن العنف ضد النوع في أي شكل من أشكاله، هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وتهديد مباشر لنسيجنا الإجتماعي ومعيق أساسي لتحقيق التنمية المستدامة التي نطمح إليها جميعاً.

ودعا جميع المؤسسات الحكومية والمجتمعية للاستفادة من احتفالية اليوم، لتكون نقطة انطلاق جديدة نحو مجتمع خالٍ من العنف، مجتمع يحترم حقوق المرأة ودعم تمكينها فى القيادة وممارسة حقوقها، مجتمع يقدس حقوق الطفل وتنمية قدراته ومنحه الدعم الكامل، مجتمع يحقق المساواة كقيمة إنسانية نبيلة بين الجميع دون تمييز .

كما أشار «محروس» إلى الدور البارز لوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نحو إطلاق مبادرات وحملات التوعية للنشء والشباب من الجنسين في مراكز الشباب وبناء قادة من الشباب قادرين على تقديم الدعم النفسي من خلال الدورات التدريبية للتعامل مع قضايا العنف ضد الفتاة والمرأة والطفل وقضايا التحرش.

جاءت الاحتفالية بحضور ممثلى المديريات الخدمية بالمحافظة والأزهر والكنيسة ومؤسسات المجتمع المدني.