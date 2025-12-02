قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يعلن عن خدمات طبية مكثفة فى بطولة إفريقيا لـ سيدات السلة
يسرا تتحدث عن الحالة الصحية لـ عادل إمام
إيران: مستمرون في التعاون مع وكالة الطاقة الذرية وفق قوانين البرلمان
وزير الإنتاج الحربي: نشارك بقوة في EDEX 2025.. ونعرض منتجات عسكرية جديدة لأول مرة
لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين.. أبرز تصريحات وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الألماني
وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريراً حول جهود ملف القضية السكانية في نوفمبر 2025
بعد أنباء تعيينه.. القصة الكاملة لأزمة سامح حسين مع جامعة حلوان
عضو المجلس الفلسطيني: المشهد في غزة قاتم رغم وقف إطلاق النار واستمرار خروقات الاحتلال
وزير الخارجية: نطالب بضرورة التوصل إلى هدنة شاملة في السودان
وزير الخارجية: وحدة الأراضي الفلسطينية خط أحمر.. ونرفض تمامًا تقسيم غزة
بعد الضجة الواسعة| المعلمة نسرين صاحبة فيديو تنمر مدرسة الإسكندرية تكشف لـ"صدى البلد": هل استفزت الطلاب؟.. وهذا كان ردها
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي وإطلاق منتدى أعمال مشترك
أخبار العالم

مخاوف الذكاء الاصطناعي تدفع الشباب البريطاني إلى المهن التقليدية الماهرة

أ ش أ

ظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه مؤتمر النقابات العمالية، أكبر اتحاد نقابي في المملكة المتحدة، شمل 2600 بالغ في أغسطس، أن نصف المشاركين يشعرون بالقلق من تأثير الذكاء الاصطناعي على وظائفهم ، مما دفع الشباب البريطاني إلى المهن التقليدية الماهرة.

وتذكر النتائج التي نقلتها صحيفة إيكونوميك تايمز، أن القلق أكثر وضوحا بين الفئة العمرية من 25 إلى 35 عاما.

في المقابل، انخفض عدد المسجلين في الجامعات البريطانية بشكل طفيف، بنسبة 1.1% في العام الدراسي 2023 /2024 مقارنة بالعام الدراسي السابق، وهو أول انخفاض سنوي منذ ما يقرب من عقد، وفقًا لوكالة إحصاءات التعليم العالي.

ووفق مكتب الإحصاءات الوطنية، يبلغ متوسط دخل عامل السباكة 37,881 جنيها إسترلينيا (50,169 دولارا أمريكيا) سنويا، بينما يبلغ متوسط دخل العمال المهرة في البناء والتشييد حوالي 35,764 جنيها إسترلينيا .. ويقارن هذا بمتوسط الراتب الإجمالي في جميع القطاعات البالغ 39,039 جنيها إسترلينيا.

وقالت أنجيلا جويس، الرئيسة التنفيذية لكلية كابيتال سيتي، في لندن إن الكلية شهدت نموا قويا في الاهتمام بمجالات البناء والسباكة والضيافة وغيرها من المهن.

وأضافت "يُظهر هذا أن المزيد من الناس يدركون قيمة أن يصبحوا محترفين ماهرين"، مضيفة أن التدريب المهني قد يوفر للبعض إمكانيات دخل أفضل من الشهادات الجامعية.

وتابعت “ الذكاء الاصطناعي لم يدفع الشباب فحسب، بل دفع أيضا البالغين الذين يتطلعون إلى تغيير مساراتهم المهنية، إلى التفكير بشكل أكثر استراتيجية”، والكثيرون يسعون إلى الأمان الوظيفي والأجور الأعلى.

وبينما يستمر الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل سوق العمل، يبدو أن المهن اليدوية، من السباكة إلى الكهرباء والبناء، تستعيد مكانتها كخيار استراتيجي يحمل أمانا وظيفيا ومسارا طويل الأمد، بعيدا عن تهديدات الآلات أو البرمجيات أو الذكاء الاصطناعي.

استطلاع للرأي مؤتمر النقابات العمالية أكبر اتحاد نقابي في المملكة المتحدة تأثير الذكاء الاصطناعي على وظائفهم الشباب البريطاني المهن التقليدية الماهرة

