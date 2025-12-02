نتيجة الجولة الأولى للمرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، نتيجة الجولة الأولى للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، التي جرت في 13 محافظة وشهدت تنافس 1316 مرشحًا بالنظام الفردي.

وأكدت الهيئة فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بالكامل في دائرتي قطاع القاهرة وجنوب ووسط وشمال الدلتا وقطاع غرب الدلتا بإجمالي 142 مقعدًا، دون إلغاء أي دائرة في هذه المرحلة، على عكس ما حدث في المرحلة الأولى.

انطلاق الدعاية لجولة الإعادة من 2 حتى 14 ديسمبر

ومع إعلان النتائج، يعود المرشحون الذين يخوضون جولة الإعادة إلى ممارسة الدعاية الانتخابية رسميًا بدءًا من 2 ديسمبر وحتى 14 ديسمبر، وفقًا للجدول الزمني المعتمد من الهيئة الوطنية.

في الوقت ذاته، تتلقى المحكمة الإدارية العليا الطعون على النتائج خلال 48 ساعة من إعلانها، على أن يتم الفصل في هذه الطعون خلال 10 أيام في الفترة من 5 حتى 14 ديسمبر.

مواعيد التصويت في الخارج والداخل وصمت انتخابي قبل الإعادة

بحسب الجدول الصادر عن الهيئة، يبدأ الصمت الانتخابي لجولة الإعادة في المرحلة الثانية يوم 14 ديسمبر، فيما يجري التصويت للمصريين بالخارج يومي 15 و16 ديسمبر.

أما التصويت داخل الجمهورية فيُعقد يومي 17 و18 ديسمبر، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية لجولة الإعادة يوم 25 ديسمبر.