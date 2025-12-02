قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدعم الاتحاد الدولي | إنشاء مركز إقليمي لرياضة السلاح في مصر
تريزيجيه : اللعب باسم مصر مسئولية وشرف .. وقطر تجربة استثنائية
أول صور لغرفة ملابس الفراعنة قبل مواجهة الكويت في كأس العرب
500 مليار دولار للبنية التحتية | مشروع مصري ضخم لجذب الاستثمارات الإندونيسية
الرئيس السيسي يهنئ الإمارات بذكرى الاحتفال باليوم الوطني
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية
فيريرا : ميدو وجه لى اتهامات باطلة وسأتخذ الإجراءات القانونية ضده
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في الغربية
الوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية لدوائر الشرقية في انتخابات مجلس النواب
بعد تقرير ترامب يشيخ.. البيت الأبيض : الرئيس بصحة ممتازة
مدبولي يتابع تقدم الأعمال بمشروع التجمع العمراني الجديد في جزيرة الوراق
إعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية بالمنوفية.. فائزون وإعادة في 6 دوائر
محافظات

حملات رقابية مكثفة على أسواق رأس غارب لضبط الأسعار والالتزام بالاشتراطات الصحية

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

شنت مدينة رأس غارب حملات تفتيش موسعة على الأسواق والمحلات التجارية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بشأن تشديد الرقابة على تداول السلع وضمان التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والبيئية. وجاءت هذه التحركات تحت إشراف اللواء محمد صلاح الدين، رئيس المدينة، الذي وجّه لجنة المرور والرقابة بتنفيذ جولات ميدانية مكثفة داخل نطاق المدينة.

وشملت الحملة المرور على عدد من المحلات التجارية، خاصة محلات بيع اللحوم والأسماك والدواجن، إلى جانب تفقد عدد من الكافتيريات وبنك الطعام، وذلك للتأكد من سلامة المعروضات، والالتزام بالمعايير الصحية، والإعلان الواضح عن الأسعار، وتطبيق الإجراءات التنظيمية المقررة.

وأسفرت أعمال التفتيش عن تحرير عدة محاضر مخالفة، تمثلت في غياب الشهادات الصحية للعاملين، وعدم إعلان الأسعار للمواطنين بشكل واضح، فضلًا عن رصد مخالفات تتعلق بالنظافة داخل بعض المحلات، في إطار حرص الأجهزة التنفيذية على حماية المستهلك وضمان جودة السلع والخدمات.

وأكد اللواء محمد صلاح الدين أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل دوري لضبط الأسواق وحماية الصحة العامة، مشيرًا إلى أن الالتزام بالمعايير الصحية يمثل أولوية قصوى داخل المدينة، ولن يُسمح بتجاوزات قد تُعرض المواطنين لأي مخاطر.

وشارك في تنفيذ الحملة فرق من إدارة الطب البيطري وإدارة التموين والإدارة الصحية، تحت إشراف إدارة البيئة بالوحدة المحلية، في إطار منظومة رقابية متكاملة تستهدف رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

«صعود المديوكرز».. كيف تحوّل أصحاب المواهب الضحلة إلى قادة المشهد الثقافي؟

الأقصر تحتفل بالعيد القومي السادس عشر في 9 ديسمبر وسط فعاليات تراثية وثقافية

مع اقتراب نهاية العام، يزداد اهتمام المواطنين، وخصوصًا المعلمين والعاملين في الحكومة،

رسميًا.. صرف مرتبات ديسمبر للمعلمين مع جدول جديد للحد الأدنى للأجور

نوة قاسم تضرب الأسكندرية لمدة 5 أيام.. وتحذير عاجل من الأرصاد

طريقة كفتة الأرز المضبوطة من الألف للياء

بابا الفاتيكان: مستقبل البشرية في خطر بسبب الصراعات الدموية حول العالم| صور

مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

شغل لجان.. إلهام شاهين تدافع عن فيلم "الست" بعد انتقادات البرومو

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

