حملات رقابية مكثفة على أسواق رأس غارب لضبط الأسعار والالتزام بالاشتراطات الصحية

شنت مدينة رأس غارب حملات تفتيش موسعة على الأسواق والمحلات التجارية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بشأن تشديد الرقابة على تداول السلع وضمان التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والبيئية. وجاءت هذه التحركات تحت إشراف اللواء محمد صلاح الدين، رئيس المدينة، الذي وجّه لجنة المرور والرقابة بتنفيذ جولات ميدانية مكثفة داخل نطاق المدينة.

وشملت الحملة المرور على عدد من المحلات التجارية، خاصة محلات بيع اللحوم والأسماك والدواجن، إلى جانب تفقد عدد من الكافتيريات وبنك الطعام، وذلك للتأكد من سلامة المعروضات، والالتزام بالمعايير الصحية، والإعلان الواضح عن الأسعار، وتطبيق الإجراءات التنظيمية المقررة.

وأسفرت أعمال التفتيش عن تحرير عدة محاضر مخالفة، تمثلت في غياب الشهادات الصحية للعاملين، وعدم إعلان الأسعار للمواطنين بشكل واضح، فضلًا عن رصد مخالفات تتعلق بالنظافة داخل بعض المحلات، في إطار حرص الأجهزة التنفيذية على حماية المستهلك وضمان جودة السلع والخدمات.

وأكد اللواء محمد صلاح الدين أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل دوري لضبط الأسواق وحماية الصحة العامة، مشيرًا إلى أن الالتزام بالمعايير الصحية يمثل أولوية قصوى داخل المدينة، ولن يُسمح بتجاوزات قد تُعرض المواطنين لأي مخاطر.

وشارك في تنفيذ الحملة فرق من إدارة الطب البيطري وإدارة التموين والإدارة الصحية، تحت إشراف إدارة البيئة بالوحدة المحلية، في إطار منظومة رقابية متكاملة تستهدف رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.